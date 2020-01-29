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Мимими дня: 2-летний сын Дмитрия Маликова мило поздравил отца с 50-летием самодельной открыткой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Маликовых в день рождения Марка

Фото: Instagram

Певец и композитор начал отмечать свой «полтос» в кругу семьи и первые подарки получил от детей.

Несколько дней назад в семье Дмитрия Маликова отметили день рождения малыша Марка. А теперь поздравления со знаменательной датой принимает глава семейства. Дмитрию Маликову исполнилось 50 лет.

Первыми своего талантливого и известного отца поздравили дети — Стефания и Марк. Дочь именинника опубликовала в Instagram милое видео с братом, в котором они дарят папе открытку, сделанную собственными руками. В кадре 2-летний Марк со стеснением протягивает папе подарок, пока тот радостно играет на рояле песню «Пусть бегут неуклюже...».

Именинник поздравил сам себя с днем рождения, опубликовав в социальной сети забавный с молодым собой. «Могли ли мы достичь большего, приятель? Будь здоров! Не кашляй! С днюхой тебя!», — написал Дмитрий Маликов.

Сестра юбиляра Инна Маликова призналась в любви к брату, назвав его подарком судьбы.

Присоединились к поздравлениям многочисленные друзья и коллеги Дмитрия Маликова. «Димочка, дорогой, с юбилеем! Будь здоров, живи на всю катушку, твори, люби, будь счастлив сам и делай счастливыми своих близких и всех поклонников твоего таланта!», — поздравила именинника певица Валерия.

«Ты совсем не тянешь на эту цифру, на мой взгляд, но тем не менее, добро пожаловать в клуб, кому 50. Ты отличный друг, семьянин, сын и отец. Никогда не видел тебя в жизни, с тех пор как познакомился с тобой, грустным или недовольным, а знакомы мы с тобой с 17 лет, вот так и пролетели 33 года незаметно. Дорогой Дима! С юбилеем тебя! Будь счастлив!», — присоединился Иосиф Пригожин.

«С юбилеем , Дима! Здоровья, удачи, успехов и хороших новостей!», — поздравил друга Валерий Сюткин.

«С юбилеем @dmitriy_malikov. Любим ,ценим , уважаем!!! Храни Господь всеми любимую семью», — написала на своей странице Инна Михайлова.

Дмитрий Маликов заранее готовился к 50-летнему юбилею. Маэстро обещал порадовать поклонников большим концертом, в котором примут участие многие известные артисты.

Фото и видео: Instagram

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