Мимими дня: 2-летний сын Дмитрия Маликова мило поздравил отца с 50-летием самодельной открыткой

Несколько дней назад в семье Дмитрия Маликова отметили день рождения малыша Марка. А теперь поздравления со знаменательной датой принимает глава семейства. Дмитрию Маликову исполнилось 50 лет.

Первыми своего талантливого и известного отца поздравили дети — Стефания и Марк. Дочь именинника опубликовала в Instagram милое видео с братом, в котором они дарят папе открытку, сделанную собственными руками. В кадре 2-летний Марк со стеснением протягивает папе подарок, пока тот радостно играет на рояле песню «Пусть бегут неуклюже...».