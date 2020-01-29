Мимими дня: 2-летний сын Дмитрия Маликова мило поздравил отца с 50-летием самодельной открыткой
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Фото: Instagram
Несколько дней назад в семье Дмитрия Маликова отметили день рождения малыша Марка. А теперь поздравления со знаменательной датой принимает глава семейства. Дмитрию Маликову исполнилось 50 лет.
Первыми своего талантливого и известного отца поздравили дети — Стефания и Марк. Дочь именинника опубликовала в Instagram милое видео с братом, в котором они дарят папе открытку, сделанную собственными руками. В кадре 2-летний Марк со стеснением протягивает папе подарок, пока тот радостно играет на рояле песню «Пусть бегут неуклюже...».
Именинник поздравил сам себя с днем рождения, опубликовав в социальной сети забавный с молодым собой. «Могли ли мы достичь большего, приятель? Будь здоров! Не кашляй! С днюхой тебя!», — написал Дмитрий Маликов.
Сестра юбиляра Инна Маликова призналась в любви к брату, назвав его подарком судьбы.
Присоединились к поздравлениям многочисленные друзья и коллеги Дмитрия Маликова. «Димочка, дорогой, с юбилеем! Будь здоров, живи на всю катушку, твори, люби, будь счастлив сам и делай счастливыми своих близких и всех поклонников твоего таланта!», — поздравила именинника певица Валерия.
«Ты совсем не тянешь на эту цифру, на мой взгляд, но тем не менее, добро пожаловать в клуб, кому 50. Ты отличный друг, семьянин, сын и отец. Никогда не видел тебя в жизни, с тех пор как познакомился с тобой, грустным или недовольным, а знакомы мы с тобой с 17 лет, вот так и пролетели 33 года незаметно. Дорогой Дима! С юбилеем тебя! Будь счастлив!», — присоединился Иосиф Пригожин.
«С юбилеем , Дима! Здоровья, удачи, успехов и хороших новостей!», — поздравил друга Валерий Сюткин.
«С юбилеем @dmitriy_malikov. Любим ,ценим , уважаем!!! Храни Господь всеми любимую семью», — написала на своей странице Инна Михайлова.
Дмитрий Маликов заранее готовился к 50-летнему юбилею. Маэстро обещал порадовать поклонников большим концертом, в котором примут участие многие известные артисты.
Фото и видео: Instagram
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