13 февраля дочери Дмитрия Маликова Стефании исполнилось 20 лет. Родители нежно поздравили ее с днем рождения и посвятили ей в Сети трогательные слова. Устроили имениннице сюрприз и ее друзья. Дмитрий Маликов признался, что посвятил Стефании композицию, которую написал под впечатлением от посещения детской больницы.«Стешенька ! С днем рождения! Через свою огромную любовь к тебе я хочу сказать, что очень люблю и переживаю за всех детей! И очень хочу, чтобы все были здоровы и счастливы!», — написал Дмитрий в Instagram. «С 20-летием, любовь моя. Ты вчера написала такой пост на своей странице, что восхвалять сейчас твои, не по годам, мудрость, ум, стремления, даже в этот день, уже не имеет смысла. Будь счастлива , добра, люби жизнь и все, что с ней связано», — написала трогательные слова мать именинницы Елена Маликова. «Завтра мне уже будет 20 лет. Третий десяток! Это уже серьезно. Вы знаете, вчера когда засыпала, подумала о том, насколько я счастливый человек. Это счастье, как мне кажется, из детства и напрямую зависит от любви родителей, которую они мне дали и продолжают давать каждый день. Только благодаря им, их терпению и пониманию, я выросла таким человеком. Папа рассказывал, что такое любить и прощать, а мама учила состраданию и снисходительности. Мои ангелы-хранители, которые любят друг друга 28 лет, и это именно то, что дает надежду в самый грустный день.Спасибо вам за то, что вы делаете для меня. Моя любовь к вам безгранична... Еще я задумалась о том, как важно найти себя: заниматься любимым делом, развиваться, читать, изучать и путешествовать, не утыкаться в гаджет, когда мир настолько многогранен, неизведан и интересен. Исследовать его с близкими, родными людьми, с лучшими друзьями. Получить миллион эмоций и воспоминаний. Ощутить, увидеть, попробовать, взять от жизни все и влюбиться в нее, в жизнь.Понять, кто есть твой человек (для этого можно и ошибиться, получить опыт, осознать и простить) и пройти с ним всю жизнь. Именно так, как идут по жизни мои родители. Надо верить в чудеса, тогда все обязательно сбудется», — написала Стефания перед своим знаменательным днем и показала на фото яркие моменты из своей жизни. В свой день рождения Стефания Маликова поблагодарила всех за теплые поздравления и пожелания. «Спасибо за поздравления! Пусть все то, что вы желаете мне в этот день, вернется вам в пятикратном размере!», — написала она на своей странице в Instagram. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!