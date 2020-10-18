«Я счастлива, как никогда. У меня есть ты» : Светлана Лобода отмечает свой 38-ой день рождения

«Сегодня я счастлива как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть всё, о чём я мечтала... и даже больше! У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты», — обратилась к самой себе поп-звезда.

Именинницу поспешили поздравить не только подписчики, но и коллеги из звездной тусовки.

Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился совместным фото со Светланой и трогательно поздравил ее с праздником. «Желаю всегда оставаться истинной королевой красоты и мудро править своей жизнью! Желаю любви и внимания, изыска и обаяния, смелости и гордости, роскоши и удачи. Какими бы ни были невероятными твои планы — пусть всё исполнятся!» — написал Филипп.