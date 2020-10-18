«Я счастлива, как никогда. У меня есть ты» : Светлана Лобода отмечает свой 38-ой день рождения
На своей странице в микроблоге в Instagram экс- солистка «ВИА Гры» опубликовала фотосессию в розовых тонах. Одетая в «голое» бра девушка лежит в пенной ванной, а в руках держит бокал с шампанским. Она обнимает огромный роскошный букет из пурпурных роз.
«Сегодня я счастлива как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть всё, о чём я мечтала... и даже больше! У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты», — обратилась к самой себе поп-звезда.
Именинницу поспешили поздравить не только подписчики, но и коллеги из звездной тусовки.
Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился совместным фото со Светланой и трогательно поздравил ее с праздником. «Желаю всегда оставаться истинной королевой красоты и мудро править своей жизнью! Желаю любви и внимания, изыска и обаяния, смелости и гордости, роскоши и удачи. Какими бы ни были невероятными твои планы — пусть всё исполнятся!» — написал Филипп.
Присоединился к поздравлениям и Александр Ревва. Артист по- семейному подписал опубликованное фото: «С днём рождения, Светик! Будь счастлива и любима! Остальное скажу по телефону, звоню на домашний»,- написал шоумен.
Трогательно поздравила звезду ее экс-продюсер и подруга Нателла Крапивина. «Мой друг, товарищ, партнер, артист и очень близкий человек! С днем рождения! Сегодня я спокойна за тебя, как никогда прежде! Пусть любовь и счастье наполняют тебя всю жизнь, а каждый новый день дарит красоту и уверенность в том, что дальше будет только лучше! Иду рядом с тобой и всегда в одном направлении! Люблю!»
Фото и видео: @lobodaofficial, @fkirkorov, @arthurpirozhkov/Instagram
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