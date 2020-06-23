Светлана Лобода в пиджаке бойфренда и широких брюках показала, как носить oversize
Фото: Instagram @lobodaofficial
Лобода блеснула на улицах города в брючной двойке черного цвета, выстроенной вокруг широких брюк из ткани с глянцевым блеском, напоминающих широкие треники. Компаньоном для них стал объемный пиджак, который звезда накинула на плечи. Маскулинный костюм соединила базовая белая футболка свободного силуэта, а поддержали черно-белую геометрию контрастные кроссовки в духе ugly на брутальной платформе. Дополнили образ в лучших традициях стиля сильных женщин броские украшения — золотое колье в несколько ярусов и крупные серьги-кольца. «Я знаю, что ты там…» — загадочно прокомментировала публикацию Светлана.
Поклонников образ Лободы не оставил равнодушными, и сотни восторженных комплиментов не заставили себя ждать. «Шикарная женщина! Номер один», «Закат красивый, но вы красивее», «Вы так прекрасны!», «Загадочная и очень красивая», «Такая милая, оторваться невозможно», «Потрясающе красиво», Это просто божественная красота!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Светланы Лободы
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