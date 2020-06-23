Светлана Лобода в пиджаке бойфренда и широких брюках показала, как носить oversize

Поклонников образ Лободы не оставил равнодушными, и сотни восторженных комплиментов не заставили себя ждать. «Шикарная женщина! Номер один», «Закат красивый, но вы красивее», «Вы так прекрасны!», «Загадочная и очень красивая», «Такая милая, оторваться невозможно», «Потрясающе красиво», Это просто божественная красота!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Светланы Лободы

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