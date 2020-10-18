Киркоров купил в подарок 8-летнему сыну «Роллс-Ройс» за 30 млн рублей

Певец Филипп Киркоров все лето радовал подписчиков фотографиями своих детей, запечатленных на отдыхе. И многие успели заметить, как подрос и стал похож на отца 8-летний наследник короля российской эстрады. Юный Мартин удивил и тем, что освоил серфинг. Оказывается, другим хобби мальчика еще с 2 лет являются автомобили, и отец припас для наследника роскошный подарок.