Киркоров купил в подарок 8-летнему сыну «Роллс-Ройс» за 30 млн рублей
Фото: Instagram
Певец Филипп Киркоров все лето радовал подписчиков фотографиями своих детей, запечатленных на отдыхе. И многие успели заметить, как подрос и стал похож на отца 8-летний наследник короля российской эстрады. Юный Мартин удивил и тем, что освоил серфинг. Оказывается, другим хобби мальчика еще с 2 лет являются автомобили, и отец припас для наследника роскошный подарок.
Филипп Киркоров купил в подарок наследнику люксовый автомобиль марки «Роллс-Ройс», и обошелся он артисту в сумму около 30 млн рублей. Машина стоит в гараже певца, дожидаясь своего часа.
Я уже готов к женихам и к невесткам для своих детей. У нас уже большой спрос на это. Особенно у Мартина. Сын с двух лет разбирался во всех марках. Он знает, что у него есть Rolls-Royce. Он ждет, когда ему можно будет сесть за руль. Хотя он не понимает пока, что на «Роллс-Ройсе» лучше ехать сзади. А вот Алла-Виктория у нас принцесса. Ей больше по душе кареты,
— рассказал Филипп Киркоров в эфире одной из программ телеканала НТВ. Он также сообщил, что его дочь Алла-Виктория подружилась с сыном Рудковской и Плющенко Сашей и даже ведет переписку с ним в соцсетях.
Фото и видео: @fkirkorov, @martinkirkorov/Instagram
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