«Такая натуральная, очень красивая»: в Сети обсуждают гуляющую у моря в бикини Светлану Лободу
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Светланы Лободы
37-летняя Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой в минималистичном купальнике.
«И пусть весь мир подождет... Хочу жить у океана....)», — написала она.
«Да ты моя лапуля сладкая», — выдохнула Наталья Ионова (Глюк’oZa). «Идеальная», — восхитилась Яна Рудковская. «Ну ниче так!!!!))❤️», — написала ее коллега Нателла Крапивина. «сама ты ничего 😂😂😂😂😂», — ответила Лобода.
«Мечта и зависть миллионов», «Ну как можно быть такой идеальной», «Незаконно быть такой идеальной», «Вы такая натуральная, очень-очень красивая», «Фигура просто огонь. Но мне кажется, во времена ВиаГры грудь была больше. А сейчас прям дюймовочка», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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