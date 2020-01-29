«Такая натуральная, очень красивая»: в Сети обсуждают гуляющую у моря в бикини Светлану Лободу

«Мечта и зависть миллионов», «Ну как можно быть такой идеальной», «Незаконно быть такой идеальной», «Вы такая натуральная, очень-очень красивая», «Фигура просто огонь. Но мне кажется, во времена ВиаГры грудь была больше. А сейчас прям дюймовочка», — обсуждают подписчики.