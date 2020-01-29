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«Такая натуральная, очень красивая»: в Сети обсуждают гуляющую у моря в бикини Светлану Лободу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

37-летняя Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой в минималистичном купальнике.

«И пусть весь мир подождет... Хочу жить у океана....)», — написала она.

«Да ты моя лапуля сладкая», — выдохнула Наталья Ионова (Глюк’oZa). «Идеальная», — восхитилась Яна Рудковская. «Ну ниче так!!!!))❤️», — написала ее коллега Нателла Крапивина. «сама ты ничего 😂😂😂😂😂», — ответила Лобода.

«Мечта и зависть миллионов», «Ну как можно быть такой идеальной», «Незаконно быть такой идеальной», «Вы такая натуральная, очень-очень красивая», «Фигура просто огонь. Но мне кажется, во времена ВиаГры грудь была больше. А сейчас прям дюймовочка», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: instagram

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