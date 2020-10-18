«Я реву от счастья»: Рита Дакота сообщила о приобретении двух квартир

Бывшая участница «Фабрики звезд» сообщила, что считает покупку недвижимости самым лучшим решением для вложения денежных средств.

Дакота приобрела квартиры в престижном районе Москвы. «За моей спиной роскошный дом с видом на Moscow City, а в кармане ключи от двух уютных двухэтажных студий, которые я теперь буду сдавать», — призналась артистка.

После ремонта девушка собирается сдавать купленное жилье. Она считает, что недвижимость необходимо делать источником пассивного дохода. Певица очень переживала из-за нестабильной ситуации в стране и мире, поэтому приняла такое решение.

Сейчас Рита и ее дочь Мия, живут в квартире, которую артистка приобрела ещё будучи замужем за Владом Соколовским. Совсем недавно Дакота и ее молодой человек Федор Белогай закончили там ремонт и въехали уже в обновлённый дом.

А как вы считаете, во что нужно вкладывать свои сбережения? Пишите свои ответы в комментариях!