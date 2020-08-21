Как сестры: Рита Дакота устроила фотосессию с красивой и стройной мамой
Красивые черно-белые фотографии, которыми поделилась своем блоге Рита Дакота, очаровали ее поклонников.
«Мамуля», - пояснила певица.
Автором снимков стала фотограф по имени Даша из Тольятти, она ведет страницу @polmenya в Instagram. Ей точно удалось передать взаимопонимание, которое сейчас царит в семье артистки.
«Я тебя люблю, доченька», - написала в комментариях мама певицы.
«А я тебя больше», - ответила та.
«Красавица молодая мама», «Какие вы классные с мамой!!! Красотули!!! Рита,а маме твой большая благодарность за то,что воспитала такого светлого,настоящего и безумно талантливого человека», «Чудесные», - обсуждают поклонники.
Фото и видео: Instagram/@ritadakota
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