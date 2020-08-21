Как сестры: Рита Дакота устроила фотосессию с красивой и стройной мамой

Автором снимков стала фотограф по имени Даша из Тольятти, она ведет страницу @polmenya в Instagram. Ей точно удалось передать взаимопонимание, которое сейчас царит в семье артистки.

«Я тебя люблю, доченька», - написала в комментариях мама певицы.

«А я тебя больше», - ответила та.

«Красавица молодая мама», «Какие вы классные с мамой!!! Красотули!!! Рита,а маме твой большая благодарность за то,что воспитала такого светлого,настоящего и безумно талантливого человека», «Чудесные», - обсуждают поклонники.