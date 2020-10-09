«До слез»: Рита Дакота показала милое семейное фото со своими мужчинам

Подписчики поддержали певицу.

«Выхожу из отношений с абьюзером, снимаю розовые очки, исцеляю внутреннюю девочку и этот пост... Он договорил за мою душу сам», «Все ситуации разные. Кто-то не получил любовь и не даст другим и останется без любви. А другой в такой же ситуации подумает, что он хочет другую жизнь своим детям. И будет дарить и получать столько любви, как никто другой!», «Фигня всё это.. просто модная тема..) С папой.. без папы..в любви.. не в любви.. всё зависит от самой женщины ..».

Рита Дакота и Влад Соколовский прожили в браке три года, но расстались в 2018 году. Им, однако, удалось сохранить хорошие отношения ради дочери.

В начале сентября старые обиды, однако, снова всплыли – в своем Instagram она рассказала об изменах Соколовского. В ответ он отписался от ее Instagram.