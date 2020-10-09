«До слез»: Рита Дакота показала милое семейное фото со своими мужчинам
Фото: www.instagram.com/ritadakota/
Рита Дакота показала очень милое фото с бывшим мужем Владом Соколовским и папой. На фотографии певица сидит между своими мужчинами. В подписи к фотографии Дакота рассуждает, как важна отцовская любовь для девочки.
«Психологи утверждают, что у девочки, которая не получала любви от папы, куда меньше шансов на счастливые отношения, чем у той, к кому папа относился как к принцессе. Согласны вы с этим или нет?», — пишет Дакота.
Подписчики поддержали певицу.
«Выхожу из отношений с абьюзером, снимаю розовые очки, исцеляю внутреннюю девочку и этот пост... Он договорил за мою душу сам», «Все ситуации разные. Кто-то не получил любовь и не даст другим и останется без любви. А другой в такой же ситуации подумает, что он хочет другую жизнь своим детям. И будет дарить и получать столько любви, как никто другой!», «Фигня всё это.. просто модная тема..) С папой.. без папы..в любви.. не в любви.. всё зависит от самой женщины ..».
Рита Дакота и Влад Соколовский прожили в браке три года, но расстались в 2018 году. Им, однако, удалось сохранить хорошие отношения ради дочери.
В начале сентября старые обиды, однако, снова всплыли – в своем Instagram она рассказала об изменах Соколовского. В ответ он отписался от ее Instagram.
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!