«Никакая я Яне не Ритуся»: Дакота публично высмеяла попытки Рудковской помириться с ней

Скандал, который в минувшие выходные вспыхнул между певицей Ритой Дакотой и продюсером Яной Рудковской, набирает обороты. В своем блоге артистка разместила новый пост.

«Если есть дно, то есть и дно дна... Вероятно, антикризисный менеджер посоветовал Яне Рудковской сделать вид, что на самом деле мы с ней подружки и это тайный заговор... Всю ночь мне присылали скрины Яниных сторис, где она истерически "восхищается" моим творчеством и просит "поднять альбом в чарты", называя меня "Ритусей". Занавес... Альбом, который вышел уже месяц назад. Конечно, в мире, где живут такие как Яна, это лучше, чем извиниться перед человеком, которого унизил, обесценил, оскорбил. Попытаться грязно сыграть, сподличать, кинуть на него тень, высмеять... Тонко и умно. И очень, очень низко... Напоминаю, что передо мной так до сих пор не извинилась ни Яна, ни представители Louis Vuitton. Все тысячи сообщений, что вы им писали в попытках меня поддержать — остались без ответной реакции. Сильным мира сего — плевать... (P.S.: никакая я Яне не "Ритуся". Я эту женщину знать не знала, и знать не желаю). Продолжаем наблюдать за этим цирком», — возмутилась она.