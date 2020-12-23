«Я пышечка»: Дарья Повереннова показала фото из своей юности
Фото: www.instagram.com/dpoverennova/
Дарья Повереннова давно и регулярно занимается спортом. Благодаря ему и правильному питанию она поддерживает себя в идеальной форме. Вес актрисы не превышает 50-52 килограммов. «Все, что больше — лишний для меня вес», — говорит она. Иногда в соцсети Дарья показывает свои упражнения.
Теперь по просьбе подписчицы она показала фото из юности, где, как ей кажется, она с пышными формами.
«Вчера попросили выложить фото, где я "пышечка". С интересной формулировкой: нужна мотивация! Пожалуйста! Если мои фото мотивируют вас изменить себя, то я буду только рада!
P.S. А помните, я выкладывала стойку на голове? Докладываю! Я практикую эту асану уже каждый день, дошла до 3 минут, без опоры! Так что все в наших руках! Кстати, кто себе сейчас больше нравится, чем в юности? Я!», — подписала она снимок.
«Какая красивая», «В каком месте пышечка?», «Какая красивая девочка! И никакая не пышечка!», «Я не узнала вас», «Красотка, а сейчас особенно!», «Фотка классная! Вы мне здесь тоже очень нравитесь!», «Прелесть девочка», «Главное, здоровье и пышечки, мотивация — это здоровье», «Какая вы здесь хорошенькая», «Кардинальные перемены. Очуметь. Два совершенно разных человека. Нет, в юности тоже симпатяжка, но сейчас королева...», «Какая хорошенькая Дашенька», — собрала актриса комплименты.
Впрочем, многие подписчики считают, что Дарья уже слишком стройная и ей следовало бы чуть-чуть поправиться. Такое мнение высказали, когда актриса показала оригинальное видео со своим мгновенным перевоплощением. Также Дарья нарвалась на критику, когда рассказала, как сохраняет свою молодость.
Фото и видео: Instagram Дарьи Поверенновой
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