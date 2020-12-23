«Я пышечка»: Дарья Повереннова показала фото из своей юности

Дарья Повереннова давно и регулярно занимается спортом. Благодаря ему и правильному питанию она поддерживает себя в идеальной форме. Вес актрисы не превышает 50-52 килограммов. «Все, что больше — лишний для меня вес», — говорит она. Иногда в соцсети Дарья показывает свои упражнения.

Теперь по просьбе подписчицы она показала фото из юности, где, как ей кажется, она с пышными формами.

«Вчера попросили выложить фото, где я "пышечка". С интересной формулировкой: нужна мотивация! Пожалуйста! Если мои фото мотивируют вас изменить себя, то я буду только рада!

P.S. А помните, я выкладывала стойку на голове? Докладываю! Я практикую эту асану уже каждый день, дошла до 3 минут, без опоры! Так что все в наших руках! Кстати, кто себе сейчас больше нравится, чем в юности? Я!», — подписала она снимок.