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Дарья Повереннова устроила дефиле в пальто цвета мха и стильных очках

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Дарья Повереннова

Фото: Instagram @dpoverennova

Дарья Повереннова отправилась на шопинг и показала закулисье процесса своим поклонниками в Instagram. 48-летняя актриса стильно обыграла один из самых трендовых оттенков сезона, и вердикт ему однозначен — брать на заметку как можно скорее!

Повереннова устроила дефиле в образе, отдаленно напоминающем героиню фильма «Матрица» Тринити. Главную роль звезда кино отдала классическому пальто цвета мха с широким отложным воротником. Деталь увенчала двойку из дымчато-серых джинсов свободного силуэта и удлиненной бланковой рубашки. Дополнили аутфит брутальные кожаные ботинки с контрастной шнуровкой, а финальными штрихами стали остромодные очки а-ля винтаж и нежные минималистичные серьги с крупными жемчужинами.

Дарья Повереннова / Instagram @dpoverennova

Не так давно Дарья Повереннова рассказала о своих секретах молодости и подтянутого овала лица. Актрису опубликовала честные фотографии из косметологического кабинета, за что была остро раскритикована в Сети. Подробнее о бьюти-манипуляциях, а также о самых стильных образах звезды читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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