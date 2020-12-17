Дарья Повереннова устроила дефиле в пальто цвета мха и стильных очках

Не так давно Дарья Повереннова рассказала о своих секретах молодости и подтянутого овала лица. Актрису опубликовала честные фотографии из косметологического кабинета, за что была остро раскритикована в Сети. Подробнее о бьюти-манипуляциях, а также о самых стильных образах звезды читайте на Passion.ru.