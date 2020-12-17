Дарья Повереннова устроила дефиле в пальто цвета мха и стильных очках
Фото: Instagram @dpoverennova
Повереннова устроила дефиле в образе, отдаленно напоминающем героиню фильма «Матрица» Тринити. Главную роль звезда кино отдала классическому пальто цвета мха с широким отложным воротником. Деталь увенчала двойку из дымчато-серых джинсов свободного силуэта и удлиненной бланковой рубашки. Дополнили аутфит брутальные кожаные ботинки с контрастной шнуровкой, а финальными штрихами стали остромодные очки а-ля винтаж и нежные минималистичные серьги с крупными жемчужинами.
Не так давно Дарья Повереннова рассказала о своих секретах молодости и подтянутого овала лица. Актрису опубликовала честные фотографии из косметологического кабинета, за что была остро раскритикована в Сети. Подробнее о бьюти-манипуляциях, а также о самых стильных образах звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!