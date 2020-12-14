Дарья Повереннова честно рассказала, как сохраняет молодость, и была раскритикована в Сети

Актриса добавила, что раньше всячески открещивалась от филлеров, потому для нее это был фактически первый опыт подобной процедуры, и она была поражена тем, какой результат увидела практически сразу. Она заявила: «Очертания скул меня покорили. И кто тут еще будет говорить про эйджизм?»

Также Повереннова поинтересовалась у своих подписчиков, как им результаты и как они относятся к косметологическим процедурам красоты. И мнения ее фолловеров на этот счет разделились. Одни по достоинству оценили смелость звезды: «Вы большая молодец, что не открещиваетесь от нововведений и делитесь своим опытом. Спасибо огромное!», «Даша, конечно же, надо себя любить и я двумя руками за то, чтобы "помогать" телу и использовать новаторские методики. Мне 45, и я несколько раз в год прибегаю к услугам косметологии, из любимых — контурный массаж лица, RF-лифтинг и, конечно же, биоревитализация. А вы, Даша, красотка на все 100%, смотрю на вас и желаю оставаться такой же энергичной и озорной», «Если в меру, то все ок, а когда у многих от попыток снять 30 лет лицо перекашивает и уродует, то против. Квадратный подбородок — это тоже странная вещь. Но вы красавица и до, и после», «Эффект потрясающий, но я та еще трусиха. Завидую вашей смелости», «Я за красоту! За уколы, инъекции и весь этот бьюти-джаз».