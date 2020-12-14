Дарья Повереннова честно рассказала, как сохраняет молодость, и была раскритикована в Сети
Фото: Instagram dpoverennova
В своем микроблоге в социальной сети Instagram Дарья Повереннова часто делится смелыми фотографиями, и ее поклонники не устают удивляться, как молодо и свежо она выглядит. И вот артистка решила рассказать им, как ей это удается. «Увидела фото Евы Мендес с какими-то штуками в подбородке и поразилась: "Что это за зверь?!". Оказалось, это такие "веселенькие" мезонити! Все неизвестное меня манит магнитом, и я, конечно, не удержалась. Процедура называется Neck of dream, что в переводе с аглицкого — шея мечты!», — написала она в своем посте.
Актриса добавила, что раньше всячески открещивалась от филлеров, потому для нее это был фактически первый опыт подобной процедуры, и она была поражена тем, какой результат увидела практически сразу. Она заявила: «Очертания скул меня покорили. И кто тут еще будет говорить про эйджизм?»
Также Повереннова поинтересовалась у своих подписчиков, как им результаты и как они относятся к косметологическим процедурам красоты. И мнения ее фолловеров на этот счет разделились. Одни по достоинству оценили смелость звезды: «Вы большая молодец, что не открещиваетесь от нововведений и делитесь своим опытом. Спасибо огромное!», «Даша, конечно же, надо себя любить и я двумя руками за то, чтобы "помогать" телу и использовать новаторские методики. Мне 45, и я несколько раз в год прибегаю к услугам косметологии, из любимых — контурный массаж лица, RF-лифтинг и, конечно же, биоревитализация. А вы, Даша, красотка на все 100%, смотрю на вас и желаю оставаться такой же энергичной и озорной», «Если в меру, то все ок, а когда у многих от попыток снять 30 лет лицо перекашивает и уродует, то против. Квадратный подбородок — это тоже странная вещь. Но вы красавица и до, и после», «Эффект потрясающий, но я та еще трусиха. Завидую вашей смелости», «Я за красоту! За уколы, инъекции и весь этот бьюти-джаз».
Однако не все поклонники звезды были единодушны. Некоторые из них довольно резко раскритиковали ее: «Мамочки! Скоро актрис различать не сможем», «По-моему, кроме освещения ничего не поменялось, интереснее было бы посмотреть либо при одинаковом свете, либо до/после, но, например, неделю спустя», «Я вообще против этих уколов красоты! Потом звезды ходят как мумии и выглядят на свой возраст», «О, нет! Вы, конечно, смелая женщина, но я за натуральные средства! Обычно женщина начинает уколы, дальше — больше... Надеюсь, вы на этом остановитесь! Удачи и здоровья вам!», — написали они ей свое мнение.
Фото: Instagram dpoverennova
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