Дарья Повереннова в забавном видео показала мгновенное преображение, а ее раскритиковали за худобу
Фото: www.instagram.com/dpoverennova/
Актриса Дарья Повереннова опубликовала в Instagram забавное видео с зажигательными танцами и мгновенным преображением — из девочки-пацанки в леди в вечернем платье.
«Желаю всем хорошего настроения и бодрости духа на всю неделю! А вы зарядку сделали?», — подписала она ролик.
«Супер! Прикольное видео! Дашенька, вы прелесть! Не слушайте плохие комменты. Они от зависти скоро лопнут. Спасибо за позитив!», «Вы просто отличная комедийная актриса и суперподниматель настроения!», «Последние секунды убили», «Никогда не думала, что вы такой позитивный человек. Всегда по фильмам думала, что серьезная, очень спокойная, что без повода не смеетесь. Оказывается, намного интересная, позитивная, смелая личность. Вы просто красотка», — полетели комплименты в адрес Дарьи Поверенновой.
Но нашлись и те, кто раскритиковал ее, по их мнению, излишнюю худобу. «Не делайте так больше», «Сегодня Международный день борьбы с анорексией. Хватить худеть, счастье есть», «Совсем худая стала. Покормить некому? Зачем в таком возрасте себя специально старить?», «Совершенно верное замечание, у вас даже женственность пропала, если так можно сказать», — последовали едкие комментарии.
«Не смотрите», «А когда день борьбы с советами, не знаете?», «А вам совсем одиноко. Замечаний, видимо, некому делать?», — ответила Дарья.
Ранее актриса рассказывала, что жить не может без физической нагрузки. Несколько лет назад она полюбила бег и теперь регулярно занимается этим видом спорта, причем на пару со своим любимым мужчиной Андреем Шароновым.
Дарья однажды призналась подписчикам, что ее вес не превышает 50-52 кг. «Мне комфортно с таким весом. Все, что выше этой отметки, — для меня лишний вес», — говорила она, отмечая при этом, что у каждого свои стандарты.
Фото и видео: Instagram Дарьи Поверенновой
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