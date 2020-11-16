Дарья Повереннова в забавном видео показала мгновенное преображение, а ее раскритиковали за худобу

«Супер! Прикольное видео! Дашенька, вы прелесть! Не слушайте плохие комменты. Они от зависти скоро лопнут. Спасибо за позитив!», «Вы просто отличная комедийная актриса и суперподниматель настроения!», «Последние секунды убили», «Никогда не думала, что вы такой позитивный человек. Всегда по фильмам думала, что серьезная, очень спокойная, что без повода не смеетесь. Оказывается, намного интересная, позитивная, смелая личность. Вы просто красотка», — полетели комплименты в адрес Дарьи Поверенновой.

Но нашлись и те, кто раскритиковал ее, по их мнению, излишнюю худобу. «Не делайте так больше», «Сегодня Международный день борьбы с анорексией. Хватить худеть, счастье есть», «Совсем худая стала. Покормить некому? Зачем в таком возрасте себя специально старить?», «Совершенно верное замечание, у вас даже женственность пропала, если так можно сказать», — последовали едкие комментарии.

«Не смотрите», «А когда день борьбы с советами, не знаете?», «А вам совсем одиноко. Замечаний, видимо, некому делать?», — ответила Дарья.

Ранее актриса рассказывала, что жить не может без физической нагрузки. Несколько лет назад она полюбила бег и теперь регулярно занимается этим видом спорта, причем на пару со своим любимым мужчиной Андреем Шароновым.