«Я плакала все десять лет брака»: бывшая жена Виталия Гогунского рассказала об их совместной жизни

Родители актера не смогли принять его избранницу, считали ее квартирной аферистской, которую интересуют лишь материальные блага. «Они хотели более успешную, более образованную, с московской пропиской. Голубых кровей, как они себя называют. Или хотя бы дочку режиссера», - пояснила Маирко.

Ирина приняла решение уйти от Виталия, будучи беременной их дочерью. «Отец ему сказал, чтобы меня дома не было. Фамилию Милане не давали, боялись, что я что-то отберу у них. Я была матерью-одиночкой, а он ее удочерил только в шесть лет», — вспоминала девушка.

После расставания актер успел жениться. Но брак длился недолго, всего лишь два года. После разрыва с Анной Виталий решил вернуться к бывшей возлюбленной. Ирина смогла простить его.

Молодые люди расписались и отпраздновали шикарную свадьбу. Началась обычная жизнь, со временем Маирко стала понимать, что супруг не воспринимает ее всерьез. Он всегда ставил себя на первое место, а к жене относился, как к обслуживающему персоналу.

Денег на жизнь молодоженам не хватало, актеру не поступало никаких предложений по работе. Модель призналась, что она всячески пыталась наладить отношения с мужем, помочь ему, но тот не шел на контакт.

Лере Кудрявцевой девушка эмоционально рассказала о своих страданиях. Ирине до сих пор больно вспоминать эти отношения. «Мне кажется, я все десять лет только и плакала. В какой-то момент я поняла, что в семье существую как какая-то мебель, в работе мы тоже не схожи. И я приняла решение уйти. Я ушла любя», — призналась экс-супруга Гогунского.

Сейчас актер практически не общается со своей 10-летней дочерью, и даже не поддерживает ее материально.