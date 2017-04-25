Несколько часов назад в Грибоедовском загсе города Москвы известный актер Виталий Гогунский и его избранница, ведущая мероприятий Ирина Маирка, скрепили свои многолетние отношения клятвами любви и верности. Об этом мужчина сообщил в своем блоге.
Церемония была скромной. Платью невеста предпочла элегантный брючный костюм. Кольца тоже были нестандартными — их выбирала шестилетняя Милана, дочь Виталия и Ирины.
Семья решила не пришлашать друзей и родственников на мероприятие.
Предложение матери своего ребенка Виталий сделал в начале весны. До этого пара заговаривала о браке лишь в самом начале отношений. «Предложение я делал Ире дважды, первый раз восемь лет назад, когда мы только познакомились, второй – в начале этой весны. Но и от первого она не отказывалась, так что все в силе», — цитирует жениха «СтарХит».
Поздравляем влюбленных!
Фото: starface.ru, instagram.com