Несколько часов назад в Грибоедовском загсе города Москвы известный актер Виталий Гогунский и его избранница, ведущая мероприятий Ирина Маирка, скрепили свои многолетние отношения клятвами любви и верности. Об этом мужчина сообщил в своем блоге.

Церемония была скромной. Платью невеста предпочла элегантный брючный костюм. Кольца тоже были нестандартными — их выбирала шестилетняя Милана, дочь Виталия и Ирины.

Публикация от Виталий Гогунский (@gogunskv)Апр 25 2017 в 8:18 PDT

Публикация от MAIRKA IRINA (@mairka_ira)Апр 25 2017 в 7:10 PDT

Публикация от MAIRKA IRINA (@mairka_ira)Апр 25 2017 в 7:04 PDT

Семья решила не пришлашать друзей и родственников на мероприятие.

Предложение матери своего ребенка Виталий сделал в начале весны. До этого пара заговаривала о браке лишь в самом начале отношений. «Предложение я делал Ире дважды, первый раз восемь лет назад, когда мы только познакомились, второй – в начале этой весны. Но и от первого она не отказывалась, так что все в силе», — цитирует жениха «СтарХит».

Поздравляем влюбленных!

Фото: starface.ru, instagram.com