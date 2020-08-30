Экс-супруга звезды «Универа» Виталия Гогунского купила трехэтажный дом

У Ирины Маирко и Виталия Гогунского долгая история отношений. Пара сходилась и расставалась два раза. Актер сделал девушке предложение, и они поженились, но в итоге брак для Ирины обернулся разочарованием. По мнению Маирко, муж совсем не был готов меняться ради семейной жизни и делал только то, что ему хочется. После расставания с женой Виталий редко видится с дочерью. Девочка под чутким руководством мамы начала карьеру Youtube-блогера и уже добилась существенных результатов. На канал малышки подписаны почти два миллиона человек. Сегодня маленькая Милана записывает песни и даже дает сольные концерты.