Экс-супруга звезды «Универа» Виталия Гогунского купила трехэтажный дом
Фото: Instagram/ @mairka_ira
Молодая мама во всю занята карьерой своей дочери Миланы. Девочку уже хорошо знают зрители на Youtube. Малышка в 10 лет имеет почти два миллиона подписчиков на своем канале. Юной звезде нужны комфортные условия для жизни, поэтому мама решила приобрести новый трехэтажный дом в одном из закрытых коттеджных поселков.
Пока в доме нет никакого ремонта и маму с дочкой окружают только бетонные стены, но Ирина уже продумывает детали будущего интерьера. Например, активно интересуется у подписчиков в сторис, какую лучше выбрать ванную.
Фото: Instagram/ @mairka_ira
У Ирины Маирко и Виталия Гогунского долгая история отношений. Пара сходилась и расставалась два раза. Актер сделал девушке предложение, и они поженились, но в итоге брак для Ирины обернулся разочарованием. По мнению Маирко, муж совсем не был готов меняться ради семейной жизни и делал только то, что ему хочется. После расставания с женой Виталий редко видится с дочерью. Девочка под чутким руководством мамы начала карьеру Youtube-блогера и уже добилась существенных результатов. На канал малышки подписаны почти два миллиона человек. Сегодня маленькая Милана записывает песни и даже дает сольные концерты.
Фото и видео: Instagram
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