13-летняя бунтарка-дочь Глюкозы умилила звездную маму: «Люблю тебя!»

Несколько лет назад старшая дочь певицы Глюкозы Лидия радовала родителей милыми платьями и светлыми локонами, но к 13 годам девочка превратилась в настоящую бунтарку. На некоторых фото она выглядит едва ли не старше матери. Лидия носит короткую стрижку, красит волосы в розовый и с головой погружена в музыку. А недавно, как выяснилось, девочка подстриглась налысо втайне от звездной мамы. Новые фото и видео с дочерью певица разместила в Stories на своей странице в Instagram. На видео Глюкоза умиляется красотой подросшей дочери и признается ей в любви: «Люблю свою старшую за бунтарство». Кроме того, певица подшутила в ролике над дочерью и «замучила» ее вопросом, что она хочет поесть.