13-летняя бунтарка-дочь Глюкозы умилила звездную маму: «Люблю тебя!»
Фото: @glukozamusic / Instagram
Несколько лет назад старшая дочь певицы Глюкозы Лидия радовала родителей милыми платьями и светлыми локонами, но к 13 годам девочка превратилась в настоящую бунтарку. На некоторых фото она выглядит едва ли не старше матери. Лидия носит короткую стрижку, красит волосы в розовый и с головой погружена в музыку. А недавно, как выяснилось, девочка подстриглась налысо втайне от звездной мамы. Новые фото и видео с дочерью певица разместила в Stories на своей странице в Instagram. На видео Глюкоза умиляется красотой подросшей дочери и признается ей в любви: «Люблю свою старшую за бунтарство». Кроме того, певица подшутила в ролике над дочерью и «замучила» ее вопросом, что она хочет поесть.
Напомним, что певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Вместе с супругом она воспитывает 9-летнюю дочь Веру и ее старшую сестру, 13-летнюю Лиду. Недавно Глюкоза резко высказалась о ненависти на фоне слухов о разладе с мужем. Певица ответила на поток негатива, льющийся на нее в социальных сетях: «Я – Глюкоза и я ненавижу! Ненависть – мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!».
Фото: @glukozamusic / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Глюкоза поделилась фото из отпуска. Она обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей настроиться на отпуск. Звезда отправилась в долгожданный отдых и поделилась фотографией с пляжа в купальнике. Однако настроиться на отдых певице оказалось непросто.
Фото и видео: @glukozamusic / Instagram
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