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«Настоящая звезда»: Глюкоза восхитила поклонников

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Наталья Ионова

Фото: @glukozamusic / Instagram

Певица посетила премию «GQ Человек года» 2020 в стильном наряде.

Для выхода в свет селебрити выбрала утонченный образ. Она надела черный комбинезон с глубоким декольте и штанами клеш. Изюминкой аутфита стали серебряные аксессуары, которые звезда красиво демонстрирует на фотографии в Сети.

Для дополнения к роскошному наряду артистка выбрала тонкий ремень- цепочку и блестящую сумочку. Такой лук выглядел неожиданно скромно, но это не помешало ему выделяться и производить настоящий фурор.

Знаменитая блондинка восхитила поклонников и собрала не один десяток комплиментов.

«Красавица», «Наталья, вы сногсшибательная. Какая же вы красивая, милая, обаятельная. Я вас уважаю и люблю. Всего хорошего вам», «В этом образе вы затмили всех», «Настоящая звезда, как всегда роскошна», «Человек года, вы просто огонь», «Самая эффектная! Атмосфера вокруг вас всегда особая! Цветите всегда», – пишут ей подписчики в Instagram.

Напомним, что совсем недавно мы писали о том, что Наталья впечатлила фанатов необычным и дерзким образом с прозрачными велосипедками. Отметим, что певица активно ведет свои социальные сети, за ее жизнью в Instagram следят 2,2 млн подписчиков

Фото и видео: @glukozamusic / Instagram

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