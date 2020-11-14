«Настоящая звезда»: Глюкоза восхитила поклонников

Для дополнения к роскошному наряду артистка выбрала тонкий ремень- цепочку и блестящую сумочку. Такой лук выглядел неожиданно скромно, но это не помешало ему выделяться и производить настоящий фурор.

Знаменитая блондинка восхитила поклонников и собрала не один десяток комплиментов.

«Красавица», «Наталья, вы сногсшибательная. Какая же вы красивая, милая, обаятельная. Я вас уважаю и люблю. Всего хорошего вам», «В этом образе вы затмили всех», «Настоящая звезда, как всегда роскошна», «Человек года, вы просто огонь», «Самая эффектная! Атмосфера вокруг вас всегда особая! Цветите всегда», – пишут ей подписчики в Instagram.

Напомним, что совсем недавно мы писали о том, что Наталья впечатлила фанатов необычным и дерзким образом с прозрачными велосипедками. Отметим, что певица активно ведет свои социальные сети, за ее жизнью в Instagram следят 2,2 млн подписчиков