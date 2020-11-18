«Главное, не забывать дорогу в зал»: Виктория Дайнеко показала отличную растяжку

Глюкоза выложила в своем блоге фотографию с тренировки, под которой пожаловалась, как трудно поддерживать прекрасную форму при напряжённом графике. Несмотря на жалобы, певица в отличной форме и показала отличную растяжку.

«Как же приятно достигать результатов, но чтобы это получалось, нужна постоянность! Я часто вылетаю из режима из-за концертов, командировок, съемок, да или просто, когда нет сил! И когда возвращаюсь в зал, то иногда хочется заплакать: «Блииииииин, неужели все с начала?!» Но с другой стороны я понимаю, что важно не то, как ты поднял ногу и сел ли ты на шпагат... Главное - это не забывать дорогу в зал! Идти на своей скорости, с удовольствием и получать радость от тренировки! Я против насилия, так сказать. Ну что, замотивировала я вас на зал сегодня?», – пишет Наталья.