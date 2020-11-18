«Главное, не забывать дорогу в зал»: Виктория Дайнеко показала отличную растяжку
Фото: www.instagram.com/glukozamusic/?hl=ru
Глюкоза выложила в своем блоге фотографию с тренировки, под которой пожаловалась, как трудно поддерживать прекрасную форму при напряжённом графике. Несмотря на жалобы, певица в отличной форме и показала отличную растяжку.
«Как же приятно достигать результатов, но чтобы это получалось, нужна постоянность! Я часто вылетаю из режима из-за концертов, командировок, съемок, да или просто, когда нет сил! И когда возвращаюсь в зал, то иногда хочется заплакать: «Блииииииин, неужели все с начала?!» Но с другой стороны я понимаю, что важно не то, как ты поднял ногу и сел ли ты на шпагат... Главное - это не забывать дорогу в зал! Идти на своей скорости, с удовольствием и получать радость от тренировки! Я против насилия, так сказать. Ну что, замотивировала я вас на зал сегодня?», – пишет Наталья.
«Всем бы такую форму», – хвалят Наташу подписчики.
«У меня контракт с диваном, не могу», «Да, заряд мотивации получен», «Наталья вы прекрасны. Здоровья вам и вашей семье», «Красотка! Всегда мотивируешь!», «Наташа, очаровательное и естественное фото, девочка ,15 лет)», «Главное, чтобы получать удовольствие от занятий в зале», «Наташа, вы молодец», «Вы всегда на высоте, браво».
Фото и видео: Instagram Натальи Ионовой
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