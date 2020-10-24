«Взлеты и падения»: чем запомнился четвертый выпуск «Ледникового периода»
Тема четвертого эпизода - мелодии СССР.
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, которые в прошлом выпуске были расстроены своим катанием, на этот раз завоевали похвалу жюри. Судьи отметили прогресс телеведущей в фигурном катании. Сегодня пара исполняла трогательный танец под песню «Там нет меня» в исполнении Владимира Преснякова. Во время сложной поддержки у Ольги закружилась голова. Звезда настолько вошла в образ, что у нее едва получалось сдерживать слезы. «Это я такая настоящая» — поделилась Бузова, стараясь скрывать эмоции.
Лидеры предыдущих этапов Александр Энберт и Ольга Кузьмина снова выбрали сложный и эмоциональный номер. Ребята уже научились удивлять зрителей. Их поддержки всегда самые трудные, а катание самое первоклассное. Сегодня пара каталась под военную песню «Журавли». Все члены жюри были в восторге и поставили фигуристам высшие оценки.
Регина Тодоренко и Роман Костомаров на прошлой программе смогли покорить членов жюри и завоевать долгожданные баллы 12.00. Ребята катались под трогательный монолог-молитву Аллы Пугачевой на стихи Марины Цветаевой «Реквием». Пара смогла показать отличную актерскую игру и высококачественное профессиональное катание. Ведущие шоу отметили, что Регина Тодоренко владеет коньком лучше всех остальных звёзд нового сезона.
Одним из самых эффектных выступлений этого выпуска стал танец Яны Хохловой и Вячеслава Чепуренко. Для катания пара выбрала песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Дуэт был на высоте по всем параметрам - опасные прыжки и поддержки, связь между партнерами, актерская игра. Все это помогло ребятам заработать высшие баллы.
А вы смотрите «Ледниковый период»? За кого болеете? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото: кадры из шоу «Ледниковый период», Instagram
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