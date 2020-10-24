«Взлеты и падения»: чем запомнился четвертый выпуск «Ледникового периода»

Одним из самых эффектных выступлений этого выпуска стал танец Яны Хохловой и Вячеслава Чепуренко. Для катания пара выбрала песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Дуэт был на высоте по всем параметрам - опасные прыжки и поддержки, связь между партнерами, актерская игра. Все это помогло ребятам заработать высшие баллы.

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