Татьяна Навка восхитила новым фото с подругами-чемпионками: «Сила воли и красоты!»
Фото: @tatiana_navka / Instagram
Татьяна Навка нередко делится снимками в Сети, показывая своим подписчикам подробности рабочей деятельности и личной жизни. В одной из публикаций на своей странице в Instagram фигуристка разместила новый снимок, сделанный на съемках телешоу «Ледниковый период». На красочном селфи Татьяна позирует вместе с подругами-чемпионками: Натальей Бестемьяновой и Еленой Исинбаевой. Для нового выпуска шоу фигуристке сделали яркий вечерник макияж с акцентом на глазах, сделанным с помощью теней изумрудного оттенка.
Сила воли, красота, грация, профессионализм и бесстрашие в одном фото. А все почему? Потому что на этом фото три Олимпийские чемпионки! Вот так и встретилась на съемках Ледникового периода с девчонками: Натальей Бестемьяновой и Еленой Исинбаевой! Приятная женская компания
— написала Татьяна Навка.
Фолловеры восхитились красотой фигуристок и гимнастки и написали восторженные комментарии под фотографией: «Так и ведущие прекрасные! Впервые два Олимпийских Чемпиона ведут эту передачу- Ягудин и Загитова! Шикарный тандем, молодой и красивый!», «Гордость России!!!», «Оййй супер!! Всегда с нетерпением жду новые выпуски) Конечно ооочень не хватает вас на льду, но в роли жюри вы прекрасны!!!»,« Великие спортсмены», «Девочки, вы прям неприлично молодые )))))красотки! ! !», «Супер. Мы вами очень гордимся».
Напомним, у Татьяны Навки есть еще и старшая дочь Александра, которую она родила от фигуриста и тренера Александра Жулина. Они поженились в 2000 году, через 6 лет после начала их романа. Развод состоялся в 2010-м. С 1 августа 2015 года Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
К слову, недавно мы писали, как 6-летняя дочь Татьяны Навки завоевала бронзу на льду: «Мамино продолжение!». 45-летняя супруга Дмитрия Пескова опубликовала в Сети фотографии юной фигуристкой.
А тебе понравился новый снимок Татьяны Навки? Делись своим мнением в комментариях!
Фото: @tatiana_navka / Instagram
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