Татьяна Навка восхитила новым фото с подругами-чемпионками: «Сила воли и красоты!»

Напомним, у Татьяны Навки есть еще и старшая дочь Александра, которую она родила от фигуриста и тренера Александра Жулина. Они поженились в 2000 году, через 6 лет после начала их романа. Развод состоялся в 2010-м. С 1 августа 2015 года Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

К слову, недавно мы писали, как 6-летняя дочь Татьяны Навки завоевала бронзу на льду: «Мамино продолжение!». 45-летняя супруга Дмитрия Пескова опубликовала в Сети фотографии юной фигуристкой.

А тебе понравился новый снимок Татьяны Навки? Делись своим мнением в комментариях!