«Неудачный парик»: Ольгу Бузову раскритиковали за новую прическу
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова рассказала подписчикам, что решила сменить имидж и из шатенки перевоплотиться в блондинку. Она показала в микроблоге новое фото, но не все ее поклонники его оценили.
«Сегодня сняли кое-что крутое для вас, мои хорошие. Скоро все узнаете, были потрясающие образы. Вот один из них. Как вам? Может обратно в блонд?», — поинтересовалась Бузова мнением фанатов.
«Огонь!», «Не, Оля, темный — это твой лучший цвет. Все еще мечтаю тебя увидеть полостью брюнеткой», «Темный цвет лучше», «Неудачный парик», «Не делай этого», «Как Рустам Солнцев», «Нет брюнетка лучше, так как в парике», «Она в парике», «На транса похожа», «Неееее, не надо в блонд», «Только не вздумай в блонд. Тебе амбрэшки, балаяш — топчик, блонд на тебе дешево смотрится, аля Перис Хилтон начала нулевых», «Нет», «Да, блонд ты на много лучше», «Вообще на себя не похожа», «Очень красивая, повезло Даве», — разделились мнения фанатов Ольги Бузовой.
Ольга постоянно экспериментирует с внешним видом. Так, в конце сентября она появилась на премьере фильма «Стрельцов» с новой прической с челкой на полголовы, до этого она наращивала локоны и перекрашивала их. А на днях на ее странице появилась архивная фотография, где инстадива запечатлена с афрокосами.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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