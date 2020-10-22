«Неудачный парик»: Ольгу Бузову раскритиковали за новую прическу

Ольга Бузова рассказала подписчикам, что решила сменить имидж и из шатенки перевоплотиться в блондинку. Она показала в микроблоге новое фото, но не все ее поклонники его оценили.

«Сегодня сняли кое-что крутое для вас, мои хорошие. Скоро все узнаете, были потрясающие образы. Вот один из них. Как вам? Может обратно в блонд?», — поинтересовалась Бузова мнением фанатов.