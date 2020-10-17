«Игра престолов», «Джокер» и «Мемуары гейши»: чем удивил новый выпуск «Ледникового периода»

Безусловные лидеры предыдущих этапов голосования Ольга Кузьмина и Александр Энберт сегодня удивили зрителей безупречным катанием под музыку Эрика Серра из кинофильма «Пятый элемент» режиссера Люка Бессона. Несмотря на то, что шоу только началось, эта пара уже научилась выполнять самые трудные поддержки и завоевывать высокие оценки жюри.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров сегодня выступали под музыку Хильдур Гуднадоуттир из кинофильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. Фигуристам удалось выполнить все задуманные элементы и получить заветные баллы. «Наконец-то 12.00», - написала в своей социальной сети Тодоренко.

А вот корреспондент Первого канала и ее партнер чемпион мира Максим Шабалин перевоплотились в героев из сериала «Игра престолов». Ведущие Алексей Ягудин и Алина Загитова пришли в восторг от выступления этой пары. «Зажгли лед в прямом и переносном смысле. Спасибо за огненное катание», — отметила Загитова.

Телеведущая и певица Ольга Бузова и чемпион Сочи-2014 Дмитрий Соловьев исполнили волнующий танец под песню «Paint it Black» группы «The Rolling Stones» в исполнении Ciara из кинофильма «Последний охотник на ведьм» режиссера Брека Айснера. «У меня образ ведьмы», - рассказала Бузова. Члены жюри отметили, что такой образ очень идет девушке, так как он раскрывает ее волевой характер. Елена Исинбаева, кстати, самая строгая из председателей, похвалила Ольгу за прокат «Образ полностью отразил вас. Вы — боец. Когда я начинала прыгать с шестом, мир не верил, что девушки могут прыгать 5 метров. И я доказывала, доказывала. И вы мне сегодня доказали», -отметила двукратная олимпийская чемпионка.

Певец Влад Соколовский и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва выбрали для выступления не менее интересные образы. Они танцевали под музыку Джона Уильямса из кинофильма «Мемуары гейши» режиссера Роба Маршалла.