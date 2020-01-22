«Вы стали еще красивее»: Дарья Мороз показала новое стильное фото в строгом костюме и собрала комплименты
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Фото: Instagram
Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз — актриса с универсальной внешностью. Ей идет любой образ: будь то голливудская дива или девушка-сорванец. Результатами своих перевоплощений во время фотосессий Мороз делится с подписчиками в Instagram.
Накануне выхода второго сезона нашумевшего сериала Дарья Мороз опубликовала на своей странице фотографию из стильной фотосессии, во время которой позировала с минимумом макияжа и в строгом «мужском» брючном костюме.
«Красивая в любом образе», «Даша, вы, как всегда, прекрасны и стильны», «Почти пиковая дама», «Красотка! Талантище! Женственность!», «Просто огонь и секс ходячий», «Вы стали еще красивее», «Прекрасный образ — строгий и стильный!», — собрала Дарья Мороз сотни комплиментов.
Ранее Дарья Мороз делилась с подписчиками кадрами смелых фотосессий: в прозрачном боди, в вуали и длинных перчатках, в наряде с глубоким декольте. Актриса признается, что стилисты и гримеры любят работать с ее лицом из-за того, что из него можно «слепить» все, что им будет угодно. «Мое лицо, как холст», — говорит актриса о своей внешности.
Фото: Instagram
Видео: Первый канал
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