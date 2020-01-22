«Вы стали еще красивее»: Дарья Мороз показала новое стильное фото в строгом костюме и собрала комплименты

«Красивая в любом образе», «Даша, вы, как всегда, прекрасны и стильны», «Почти пиковая дама», «Красотка! Талантище! Женственность!», «Просто огонь и секс ходячий», «Вы стали еще красивее», «Прекрасный образ — строгий и стильный!», — собрала Дарья Мороз сотни комплиментов.

Ранее Дарья Мороз делилась с подписчиками кадрами смелых фотосессий: в прозрачном боди, в вуали и длинных перчатках, в наряде с глубоким декольте. Актриса признается, что стилисты и гримеры любят работать с ее лицом из-за того, что из него можно «слепить» все, что им будет угодно. «Мое лицо, как холст», — говорит актриса о своей внешности.