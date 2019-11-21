«Гениальное произведение своих родителей»: Дарья Мороз впечатлила подписчиков нежным фото в прозрачном боди
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Поклонники 36-летней Дарьи Мороз не перестают восхищаться ее красотой и изяществом. Также они отмечают, что она после развода с Константином Богомоловым заметно похорошела.
Актриса с благодарностью принимает комплименты и балует подписчиков новыми красивыми фотографиями. Звезда сериала «Содержанки» опубликовала в Instagram новую фотографию из фотосессии, которую делала к собственной коллекции драгоценностей.
В кадре Дарья Мороз позирует в изящных украшениях и кружевном полупрозрачном боди.
«Редкий бриллиант с изумрудами», «Гениальное произведение своих родителей», «Огонь», «Какая красивая!», — похвалили Дарью в комментариях.
Дарья Мороз раньше носила длинные вьющиеся локоны, но потом сменила имидж для одной из ролей. Новый образ ей так понравился, что она решила остаться в нем. Актриса не скрывает, что нравится, как она выглядит. Она даже в шутку обмолвилась, что находится в такой форме, что может играть девушку Джеймса Бонда.
Фото и видео: Instagram
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