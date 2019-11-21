«Гениальное произведение своих родителей»: Дарья Мороз впечатлила подписчиков нежным фото в прозрачном боди

«Редкий бриллиант с изумрудами», «Гениальное произведение своих родителей», «Огонь», «Какая красивая!», — похвалили Дарью в комментариях.

Дарья Мороз раньше носила длинные вьющиеся локоны, но потом сменила имидж для одной из ролей. Новый образ ей так понравился, что она решила остаться в нем. Актриса не скрывает, что нравится, как она выглядит. Она даже в шутку обмолвилась, что находится в такой форме, что может играть девушку Джеймса Бонда.