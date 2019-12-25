Прозрачный корсет, вуаль и длинные перчатки: поклонники не узнали Дарью Мороз в дерзком образе

«Чувствую себя, как Марлен Д. И да, вуаль…», — подписала Дарья Мороз фото. На снимках актриса позировала в прозрачном корсете, длинных перчатках, шляпке с вуалью. Яркий макияж изменил лицо актрисы практически до неузнаваемости.

Ранее Дарья рассказывала, что ее лицо, как холст: «Очень удобное для гримеров лицо», — говорила она, имея в виду то, что ее внешность можно менять кардинально.