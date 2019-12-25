Прозрачный корсет, вуаль и длинные перчатки: поклонники не узнали Дарью Мороз в дерзком образе
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Фото: Instagram
Дарья Мороз буквально шокировала поклонников своим новым дерзким стилем. Для очередной фотосессии актриса настолько перевоплотилась, что подписчики в Instagram не узнали ее.
«Чувствую себя, как Марлен Д. И да, вуаль…», — подписала Дарья Мороз фото. На снимках актриса позировала в прозрачном корсете, длинных перчатках, шляпке с вуалью. Яркий макияж изменил лицо актрисы практически до неузнаваемости.
Ранее Дарья рассказывала, что ее лицо, как холст: «Очень удобное для гримеров лицо», — говорила она, имея в виду то, что ее внешность можно менять кардинально.
«Огнище», «Вы шикарны», «Если бы не прочитала подпись, подумала бы, что Леди Гага», «Сразу и не узнать», «Но это же невозможно красиво», «А кто модель?», — последовали комментарии.
Недавно Дарью Мороз сравнили с Шэрон Стоун, когда актриса примерила элегантный образ. Многие поклонники считают ее невероятно красивой и называют гениальным творением ее родителей.
Фото и видео: Instagram
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