«Вы совершенны»: поклонники обсуждают уютное рождественское фото Ксении Алферовой в красивом платье

Ксения призналась, что уже готовится, как она выразилась, к рождественским посиделкам, и показала уютное праздничное фото, которое очень понравилось ее подписчикам.

«Очень люблю мои Рождественские посиделки. Они всегда особенные, пропитанные настроением этого чудесного праздника! Скоро начнется предновогодняя беготня, суета! Предлагаю остановиться ненадолго, налить кружку душистого чая и поговорить о Рождестве, о зиме, о детстве, узнать, как готовились к Рождеству сто лет назад. Погрузиться и наполниться чудесной атмосферой этого волшебного праздника! Пропитаться морозцем, теплотой праздничных гостиных, тихих в предвкушении новогоднего бала, смехом колядок, таинственностью святок, заветными желаниями и радостью.

Помогут нам с вами в этом Бродский, Зощенко, Достоевский, Пастернак, Пришвин, Чехов, Пушкин, Ахмадулина, Цветаева и Волошин. Эта прекрасная компания соберется 16 декабря в центре Вознесенского. Присоединяйтесь, будем загадывать желания и все у нас #сбудется! Обнимаю! Ваша Ксюша!», — написала актриса в Instagram.