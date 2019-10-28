«Бросаюсь на защиту моей стаи»: Ксения Алферова высказалась о любви, предательстве и изменах
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Фото: Instagram
Ксения Алферова поделилась с подписчиками самыми сокровенными мыслями. Актриса порассуждала на своей странице в Instagram о любви, предательстве и изменах. А подтолкнули ее к подобным мыслям истории четырех ее подруг.
«Здравствуйте, люди! Я к вам сегодня с не очень простым вопросом. За последнюю неделю, выслушала 4 монолога от близких подруг и не очень, о предательстве, о прощении, о любви и уважении к себе, и как жить дальше! Что-то загрузилась я этими проблемами дорогих мне людей и перестала быть уверена в правильности своих советов», — написала Ксения.
Она спросила у своих фолловеров, сталкивались ли они с тем, что разочаровывались в ком-то, и удавалось ли им прощать.
«В трех из четырех, выслушанных мною историй, речь была не о факте измены, а о вере, вернее неверии, не уважении. Когда друг, муж, мама сдают человека за пятак, ставят в унизительное положение, поскольку так плохо думают о своих близких, что сразу встают на сторону обидчика! Как жена в такой ситуации не оказывалась, как мама могу сказать, что я разбираюсь в любой ситуации только в пользу ребенка, например. Тоже с друзьями или другими близкими. Я, как тигр, бросаюсь на защиту моей стаи, а выяснения настоящих обстоятельств — дома. Вот так, если кратко. Спасибо. И хорошего дня. Ваша Ксюша», — поделилась актриса.
Одна из подписчиц отметила, что для нее в свое время стало важным понимание того, что люди никогда никого не предают, просто в конкретных обстоятельствах не могут поступить иначе и действуют на пределе своих возможностей.
Несколько женщина написали, что их любовь творила такие чудеса, что они смогли простить мужьям все, а теперь живут счастливо и дальше растят детей и внуков. Кто-то отметил, что начинать нужно с себя и себе задавать вопрос: а святой ли ты сам?
Но в итоге все пришли к мнению, что у каждого индивидуальная история и порой давать советы бывает бесполезно.
Актриса уже 18 лет счастлива в браке с коллегой Егором Бероевым. У пары растет 12-летняя дочь Евдокия.
А что вы думаете по поводу измен и предательства?
Фото и видео: Instagram
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