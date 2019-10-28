«Бросаюсь на защиту моей стаи»: Ксения Алферова высказалась о любви, предательстве и изменах

«Здравствуйте, люди! Я к вам сегодня с не очень простым вопросом. За последнюю неделю, выслушала 4 монолога от близких подруг и не очень, о предательстве, о прощении, о любви и уважении к себе, и как жить дальше! Что-то загрузилась я этими проблемами дорогих мне людей и перестала быть уверена в правильности своих советов», — написала Ксения.

Она спросила у своих фолловеров, сталкивались ли они с тем, что разочаровывались в ком-то, и удавалось ли им прощать.

«В трех из четырех, выслушанных мною историй, речь была не о факте измены, а о вере, вернее неверии, не уважении. Когда друг, муж, мама сдают человека за пятак, ставят в унизительное положение, поскольку так плохо думают о своих близких, что сразу встают на сторону обидчика! Как жена в такой ситуации не оказывалась, как мама могу сказать, что я разбираюсь в любой ситуации только в пользу ребенка, например. Тоже с друзьями или другими близкими. Я, как тигр, бросаюсь на защиту моей стаи, а выяснения настоящих обстоятельств — дома. Вот так, если кратко. Спасибо. И хорошего дня. Ваша Ксюша», — поделилась актриса.