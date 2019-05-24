«Неужели вам 45 лет»: «постельное» фото ненакрашенной Ксении Алферовой приятно удивило поклонников

В эту пятницу, 24 мая, Ксения Алферова отмечает 45-летие.

«Считается, что о своих желаниях нельзя рассказывать, а то не сбудутся! Я решила изменить этому правилу, воспользоваться своим днем рождения в корыстных целях и загадать сильно вслух, они и так не сбываются пока!))) их три: хочу озвучить мультфильм, очень хочу; хочу сняться в фильме про ВОВ, чтобы по-настоявшему, чтобы быть санитаркой или радисткой, и чтобы в грязи и пыли спасать бойцов ( не смейтесь- это давнишнее, детское ещё желание); хочу сняться в музыкальном клипе! И еще одно, нет два есть- хочу побывать в Австралии и в Японии! Есть еще одно самое большое и главное — хочу мир во всем мире, но, оно, к сожалению, не сбыточное, но я верю в силу добра!!!! Добра вам, Мира и любви! И пусть не все наши желания сбываются, а только те, которые должны по замыслу Творца! Ваша Ксюша», — написала она.