«Вы как группа "ВИА Гра"»: певица Слава порадовала фанатов фото с красавицами-дочками

«Красотки», «Ваша энергетика бодрит, обожаю», «Группа "ВИА Гра"», «Красивые девчонки», «Светлячки счастливые», «Вы настоящая, классная», «Мамины дочки», «Вы так похожи», «Все милашки. Слава, браво», «Вы прекрасны, как всегда! Доченьки-красотки, как и мама!», — полетели комплименты от поклонников.

21-летняя дочь Славы Александра, которую она родила от первого мужа Константина Морозова, делает первые шаги на большой сцене. Знаменитая мать всячески помогает дочке и гордится ее первыми успехами. Саша выступает под псевдонимом «Мамина дочь». «Я горжусь тем, что я похожа на нее вокалом и внешне, потому что считаю, что моя мама — нереально талантливый и красивый человек», — призналась девушка.

8-летняя дочь Анастасии Сланевской и ее гражданского мужа Анатолия Данилицкого Антонина — школьница. В недавнем интервью Слава призналась, что за долгие годы отношений с избранником у них не все было гладко. У певицы даже был роман на стороне, со стриптизером, из-за которого она ушла от Данилицкого. «У нас была трагедия с Анатолием... Я от него ушла, пожив несколько месяцев отдельно, поняла, что совершила огромную ошибку. Поняла, что на самом деле потеряла, кого люблю. В итоге у нас с Толей начался новый виток отношений. Он простил, в этот момент у него тоже был роман. Мы поняли, что не можем друг без друга, бросили всех и теперь плывем вместе по течению любви и счастья», — призналась певица.