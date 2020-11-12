«Вы как группа "ВИА Гра"»: певица Слава порадовала фанатов фото с красавицами-дочками
Фото: www.instagram.com/nastya_slava/
Певица Слава (Анастасия Сланевская) отдыхает с семьей на Мальдивах. Оттуда певица дразнит поклонников горячими фото и видео. В очередной раз Слава показала фото, где запечатлена с красавицами-дочками.
«Красотки», «Ваша энергетика бодрит, обожаю», «Группа "ВИА Гра"», «Красивые девчонки», «Светлячки счастливые», «Вы настоящая, классная», «Мамины дочки», «Вы так похожи», «Все милашки. Слава, браво», «Вы прекрасны, как всегда! Доченьки-красотки, как и мама!», — полетели комплименты от поклонников.
21-летняя дочь Славы Александра, которую она родила от первого мужа Константина Морозова, делает первые шаги на большой сцене. Знаменитая мать всячески помогает дочке и гордится ее первыми успехами. Саша выступает под псевдонимом «Мамина дочь». «Я горжусь тем, что я похожа на нее вокалом и внешне, потому что считаю, что моя мама — нереально талантливый и красивый человек», — призналась девушка.
8-летняя дочь Анастасии Сланевской и ее гражданского мужа Анатолия Данилицкого Антонина — школьница. В недавнем интервью Слава призналась, что за долгие годы отношений с избранником у них не все было гладко. У певицы даже был роман на стороне, со стриптизером, из-за которого она ушла от Данилицкого. «У нас была трагедия с Анатолием... Я от него ушла, пожив несколько месяцев отдельно, поняла, что совершила огромную ошибку. Поняла, что на самом деле потеряла, кого люблю. В итоге у нас с Толей начался новый виток отношений. Он простил, в этот момент у него тоже был роман. Мы поняли, что не можем друг без друга, бросили всех и теперь плывем вместе по течению любви и счастья», — призналась певица.
Фото и видео: Instagram певицы Славы
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