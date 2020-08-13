Дочь певицы Славы — о певческой карьере: «Горжусь, что похожа на маму»

Поклонники уверены, что у Славы прекрасные отношения с дочерью, Саша это подтверждает. Например, ее мама весьма положительно реагирует на пикантные фотосессии дочери: ««Если есть что показать — почему нет», — говорит мне она, и я с ней согласна. Моложе, чем сейчас, я никогда не буду! Мне нравится мое тело, мои татуировки. Я не стесняюсь и не вижу в этом ничего предосудительного».

В настоящее время Александра Морозова планирует закончить университет — девушка учится на филологическом факультете РУДН. Примечательно, что после школы будущая артистка поступила в ВТУ им.Щепкина, однако вскоре поняла, что ее ритм жизни не совпадает с насыщенным графиком театрального училища. Волнительное поступление в «Щепку» до сих пор не отпускает дочь Славы. Александра признается, что хотела принять участие в шоу «Голос», но воспоминания о поступлении настолько свежи, что повторять не хочется: «Там огромный конкурс! Мне хватило конкурсов при поступлении в театральное училище! Это очень волнительно, и я всем этим уже насытилась».

Напомним, Анастасия Сланевская родила дочь Александру от Константина Морозова, с которым впоследствии рассталась из-за бытовых разногласий. На сегодняшний день певица счастлива в отношениях с Анатолием Данилицким, которому в 2011 году подарила дочь Антонину.