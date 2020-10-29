«Была трагедия»: Слава рассказала о романе со стриптизером, с которым изменила гражданскому супругу

«Мы расходились на год спустя пять лет отношений. Я считала, что я влюбилась в молодого красивого парня... Мне так показалось. Он был танцором и хореографом, какое-то время работал в стриптиз-клубе. Он был очень красивый, я решила, что я его полюбила. У нас была трагедия с Анатолием... Я от него ушла, а, пожив несколько месяцев отдельно, поняла, что совершила огромную ошибку. Поняла, что на самом деле потеряла и что на самом деле мне нужно, кого люблю. В итоге у нас с Толей начался новый виток отношений. Он простил, потому что мне отомстил: в этот момент у него тоже был роман. В общем, мы поняли, что не можем друг без друга, бросили всех и теперь плывем вместе по течению любви и счастья», — рассказала артистка в интервью каналу Super.

Отметим, что в 2015 году появились слухи о том, что у Славы закрутился роман с ее партнером по шоу «Танцы со звездами», танцором и хореографом Алексеем Балашем.