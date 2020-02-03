«Вы и шуба — огонь»: Анна Седокова удивила длинными косами и «сочным» образом в стиле спортшик

«Как вы думаете, от чего нужно отказаться в воскресенье? Сегодня, в воскресенье, когда мы остались с Гектором и Алиной одни, мы провели удивительный, теплый день #FamilyFirst. Безусловно, было сложно, но мы так поддерживали друг друга. И я подумала, как же часто наши телефоны и работа отравляют жизнь с близкими людьми», — написала экс-солистка «ВИА Гры» и показала фотографию, где позирует с длинными косами и в ярком образе в стиле спортшик.