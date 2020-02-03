«Вы и шуба — огонь»: Анна Седокова удивила длинными косами и «сочным» образом в стиле спортшик
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица опубликовала яркий кадр в сопровождение философского поста с рассуждениями о родных людях, общении и благах прогресса.
«Как вы думаете, от чего нужно отказаться в воскресенье? Сегодня, в воскресенье, когда мы остались с Гектором и Алиной одни, мы провели удивительный, теплый день #FamilyFirst. Безусловно, было сложно, но мы так поддерживали друг друга. И я подумала, как же часто наши телефоны и работа отравляют жизнь с близкими людьми», — написала экс-солистка «ВИА Гры» и показала фотографию, где позирует с длинными косами и в ярком образе в стиле спортшик.
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Как вы думаете, от чего нужно отказаться в воскресенье? Сегодня, в воскресенье, когда мы остались с Гектором и Алиной одни, мы провели удивительный, тёплый день #FamilyFirst 🤗 Безусловно, было сложно, но мы так поддерживали друг друга. И я подумала, как же часто наши телефоны 📱 и работа отравляют жизнь с близкими людьми. Итак, вот несколько советов, от чего нужно отказаться, чтобы стать счастливее. И не только в воскресенье. _ 🚫 Отвлекаться на телефон не по теме во время деловых и личных встреч; 🚫 Включать оповещения во всех приложениях и соцсетях, отвлекая себя от более важных дел; 🚫 Думать о жизни людей, которые никак не относятся к вашей; 🚫 Сплетни; 🚫 Соглашаться из вежливости; 🚫 Жить прошлым и корить себя за ошибки. Во-первых, примите тот факт, что это было и прошло, вы не вернётесь в то время и не измените выбор. Во-вторых, если воспоминания назойливые и они заставляют чувствовать вину, скажите себе: «я стал(а) мудрее и больше не повторю такой глупости». Мне это помогает отвлечься. Ну и в-третих, помните, что все к лучшему, это супер-полезный опыт; 🚫 Выжидать идеальный момент. Можно прождать всю жизнь, высматривая знаки. А они и так появляются в твоей жизни каждый раз. Когда ты хочешь что-то изменить - это уже знак. Все внутри нас самих 🙏🏼 . И мне кажется, что ещё теплее вам будет не только в семейном кругу, но и в этой красивой яркой шубе @the_party_dress 🔥
«Моя королева», — прокомментировал фотографию любимый мужчина Анны Янис Тимма.
«Любимая», «Вы и шуба — огонь», «Красотка», «Умница, Анночка», «Вы такая солнечная», «Вы такая классная и настоящая», «Куколка, шикарная красавица», — написали Анне Седоковой в комментариях.
Недавно Анна Седокова показывала подписчикам нежное постельное фото с Янисом Тиммой, которое набрало множество откликов фолловеров певицы.
Фото и видео: Instagram
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