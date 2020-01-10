37-летняя Анна Седокова показала пикантное фото на фоне слухов о четвертой беременности

Вот уже месяц поклонники Анны Седоковой ждут от нее признания: ее светящееся от счастья лицо и интригующие посты в блоге они сочли признаками «интересного положения».

Впрочем, пока Анна говорит только о своем тихом счастье и демонстрирует красивые фотографии. «Удивительно, как мало в последнее время я говорю про отношения. Может поумнела, может запугали», — размышляет она.