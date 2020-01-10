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37-летняя Анна Седокова показала пикантное фото на фоне слухов о четвертой беременности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Янис Тимма и Анна Седокова

Фото: Instagram Анны Седоковой

Анна Седокова рассуждает о любви и счастье в блоге.

Вот уже месяц поклонники Анны Седоковой ждут от нее признания: ее светящееся от счастья лицо и интригующие посты в блоге они сочли признаками «интересного положения».

Впрочем, пока Анна говорит только о своем тихом счастье и демонстрирует красивые фотографии. «Удивительно, как мало в последнее время я говорю про отношения. Может поумнела, может запугали», — размышляет она.

Впрочем, и свой негативный опыт отношений Анна не скрывает. «Чужие ошибки оставляют не такие болезненные шрамы», — считает певица.

«Красива как всегда! Сексуальна безумно», «Вы такая красивая и невероятная», «Очень очень очень красивая», «Очень круто», «Офигенная», «Фото очень красивое», «Невероятно красивая», «Счастье любит тишину. Вы красотка, Анна», «Шикарно выглядишь Анна», «Кажется Анна в положении», — обсуждают подписчики фото.

Сейчас Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тимма. Влюбленные начали встречаться, когда спортсмен был еще женат. Поговаривают, что ради эффектной певицы мужчина ушел из семьи, где растет маленький сын. Янис официально развелся в конце ноября.

Фото и видео: instagram

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