Анна Седокова высказалась о роли женщин и их независимости: «Что делать, если вас уволили с роли музы?»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Анна Седокова решила на своей странице в Instagram затронуть серьезную тему равенства мужчин и женщин в обществе и работе, о роли женщин и их независимости. Певица негативно относится к слову «должна» в отношениях.
«Помните мой предыдущий пост про женский стендап? У меня в директе он развел серьезную дискуссию.
Итак, девочки решили заниматься делом, которое изначально популяризировали мужчины. Нет, конечно, это не мужская профессия в принципе, дороги открыты всем, но только почему-то мужчины в юморе всегда на переднем плане. И это несмотря на то, что еще летом Минтруд открыл более трёхсот мужских профессий для женщин, ранее недоступных.
Теперь мы можем работать водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т, членом палубной команды судов всех видов флота, парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, рыбаком прибрежного лова, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства, а со стендапом, значит, выступать не можем?», — задается вопросом Анна Седокова.
«А может дело в другом? В инстаграм все чаще всплывает активная пропаганда, что женщина не должна работать, работать должен мужчина (опять это слово "должен"). Задача женщины — быть музой и преобразователем мужской энергии для его вдохновения и побед.
Это хорошо и правильно, но что если мужчина выкачает из тебя все, и уйдет к другому источнику? Что делать тебе без работы? Тебя только что уволили с должности музы!
Я вот недавно увидела мем в интернете с крепким мужчиной, бывшим военным, который сейчас работает мастером по маникюру. И кто кинет в него камень или скажет, что это не мужская профессия, если он круто делает свою работу?
А как считаете вы, женщина может работать где угодно, или ее удел — сидеть дома и вдохновлять мужчину?», — просила Анна подписчиков, но свою точку зрения не прояснила.
А к чему склоняетесь вы: женщина должна работать?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!