Анна Седокова высказалась о роли женщин и их независимости: «Что делать, если вас уволили с роли музы?»

«А может дело в другом? В инстаграм все чаще всплывает активная пропаганда, что женщина не должна работать, работать должен мужчина (опять это слово "должен"). Задача женщины — быть музой и преобразователем мужской энергии для его вдохновения и побед.

Это хорошо и правильно, но что если мужчина выкачает из тебя все, и уйдет к другому источнику? Что делать тебе без работы? Тебя только что уволили с должности музы!

Я вот недавно увидела мем в интернете с крепким мужчиной, бывшим военным, который сейчас работает мастером по маникюру. И кто кинет в него камень или скажет, что это не мужская профессия, если он круто делает свою работу?

А как считаете вы, женщина может работать где угодно, или ее удел — сидеть дома и вдохновлять мужчину?», — просила Анна подписчиков, но свою точку зрения не прояснила.

А к чему склоняетесь вы: женщина должна работать?