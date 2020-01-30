Анна Седокова поделилась нежным постельным фото с молодым возлюбленным: «Мой самый любимый игрок в баскетбол»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анны Седоковой
«Жизнь каждый день напоминает нам, что у нее свои планы на все. Сегодня есть все, а завтра ничего... И, наверное, не стоит думать, что все решиться завтра, ведь завтра может и не быть.( Я большая и давно поняла, что если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть. А если хорошо, оставаться и не отпускать. Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня! Вперед, @khimkibasket! Сегодня будет сложная игра Химки-ЦСКА в @euroleague. Думаю, будет на МатчТВ. Смотрите вместе с нами) И если будете кричать: "Янис, вперед!", я не против #Явсегдарядом», — написала она.
О романе многодетной певицы и женатого баскетболиста заговорили в начале августа минувшего года. Разница в возрасте влюбленных — 36 и 27 лет — смущала тогда кого угодно, но не их самих. На обвинения Анна отвечала: «Янис — самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость». И выглядела очень счастливой.
Сейчас Анна Седокова и Янис Тимма счастливы вместе. Мужчина заботится о своей возлюбленной, и они оба публикуют нежные посты в соцсетях.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!