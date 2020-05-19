Глюкоза поделилась доступными всем бьюти-секретами, которые помогут быстро избавиться от отеков

Пользователи в комментариях отметили цветущий вид любимой певицы и по достоинству оценили ее простые советы: «Ты прям Иванка Трамп. Только ты не Иванка», «Какими средствами вы пользуетесь? Всегда так свежо выглядите», «Тоже обожаю контрастный душ по утрам! Сначала надо себя заставить, а потом кааааайф! Сама себя благодарю за это!!!», «Выглядишь очень хорошо», «Тебе не нужны маски, ты и так красотка!», «Наталья, вы шикарная», «В любом наряде, в любом виде, в любое время суток всегда мечта поэта», «Отличный домашний наряд .. вот это самый нормальный масочный режим».

Фото: Instagram

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