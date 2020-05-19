Глюкоза поделилась доступными всем бьюти-секретами, которые помогут быстро избавиться от отеков
Фото: Instagram
Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как певица Глюкоза, всегда выглядит на все 100% не только на сцене, но и дома. Самоизоляцию артистка использовала для того, чтобы как следует отдохнуть и добавить дополнительный уход в свою бьюти-рутину, а заодно и поделиться с подписчиками секретами красоты, которые лично ей помогают быстро избавиться от отеков. Об этом она сообщила подписчикам в своем микроблоге в соцсети Instagram, разместив фото, на котором она позирует в халате, с маской на лице и с чашкой в руке.
«Мой маленький бьюти-лайфхак, когда нет времени на утреннюю тренировку – это контрастный душ! Он очень хорош для кровообращения и для меня всегда эффективнее, чем просто умыться. Если этого недостаточно, чтобы справиться с отечностью, то заморозьте с вечера в формочках для льда заваренный ромашковый чай. Замороженным кубиком утром можно сделать легкий массаж лица, но делайте это очень осторожно: ощущения от массажа должны быть только приятными! Завершить утренний ритуал можно увлажняющим кремом. И вы – звезда!» – написала Глюкоза в своей публикации.
Пользователи в комментариях отметили цветущий вид любимой певицы и по достоинству оценили ее простые советы: «Ты прям Иванка Трамп. Только ты не Иванка», «Какими средствами вы пользуетесь? Всегда так свежо выглядите», «Тоже обожаю контрастный душ по утрам! Сначала надо себя заставить, а потом кааааайф! Сама себя благодарю за это!!!», «Выглядишь очень хорошо», «Тебе не нужны маски, ты и так красотка!», «Наталья, вы шикарная», «В любом наряде, в любом виде, в любое время суток всегда мечта поэта», «Отличный домашний наряд .. вот это самый нормальный масочный режим».
Фото: Instagram
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