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Глюкоза поделилась секретом счастливой семейной жизни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Натальи Ионовой

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Певица рассказала, как ей удается поддерживать страсть в отношениях с супругом.

32-летняя Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова — прим.ред.) — горячая штучка! Певица не стесняется публиковать в Instagram пикантные фотоснимки, демонстрирующие во всей красе ее стройную фигуру. Более того, ее супруг, бизнесмен Александр Чистяков, не возражает против подобных публикаций. Пара жената уже более двенадцати лет, и, несмотря на внушительный срок, им удается сохранять страстные отношения.

В недавнем разговоре для YouTube-канала «Нежный редактор» Глюкоза отметила, что для благополучной семейной жизни нужно уметь удивлять своего спутника. Три года назад супруги переживали кризис в своих отношениях, однако паре удалось сохранить семью. «Могу сказать, что наши отношения сейчас лучше, чем были три года назад. Отношения развиваются какими-то волнами, периодами. И главное, не сдаться в тяжелые моменты. Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: «мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево. О сексе, также как и о других сферах развития отношений, нужно разговаривать, высказывать свое мнение, и тогда проблем будет гораздо меньше», — подчеркнула Наталья.

Вероятно, что неожиданный подарок помог певице в возвращении гармонии в семью. Одна из подруг презентовала Глюкозе абонемент на курсы повышения сексуального мастерства. «Это был подарок мне на день рождения: я не знала, куда иду. Когда уже прибыла на место, то поняла, где нахожусь. У меня были приватные курсы: стесняться было некого. Очень профессиональная женщина меня встретила. Первые 10 минут было стеснительно, я робела, а потом я поняла, когда она начала рассказывать, что я еще много всего не знаю», — призналась певица. Индивидуальное занятие длилось три часа, и после курсов Наталья почувствовала, что способна на многое. Более того, по словам певицы, она повторно прошла эти курсы «для закрепления мастерства».

Фото: instagram

Текст: Наталья Емельянова

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