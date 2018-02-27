Глюкоза поделилась секретом счастливой семейной жизни

32-летняя Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова — прим.ред.) — горячая штучка! Певица не стесняется публиковать в Instagram пикантные фотоснимки, демонстрирующие во всей красе ее стройную фигуру. Более того, ее супруг, бизнесмен Александр Чистяков, не возражает против подобных публикаций. Пара жената уже более двенадцати лет, и, несмотря на внушительный срок, им удается сохранять страстные отношения.

В недавнем разговоре для YouTube-канала «Нежный редактор» Глюкоза отметила, что для благополучной семейной жизни нужно уметь удивлять своего спутника. Три года назад супруги переживали кризис в своих отношениях, однако паре удалось сохранить семью. «Могу сказать, что наши отношения сейчас лучше, чем были три года назад. Отношения развиваются какими-то волнами, периодами. И главное, не сдаться в тяжелые моменты. Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: «мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево. О сексе, также как и о других сферах развития отношений, нужно разговаривать, высказывать свое мнение, и тогда проблем будет гораздо меньше», — подчеркнула Наталья.