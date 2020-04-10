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Глюкоза показала макияж в нюдовых оттенках, а поклонники сравнили ее с Анджелиной Джоли

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Наталья Чистякова-Ионова предстала перед поклонниками с новым макияжем.

Фото: Instagram

Популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкоза, пожаловалась, что ей надоело сидеть в самоизоляции, однако поклонники отметили, что сидение дома пошло ей на пользу.

Наталья исправно соблюдает карантин в своем загородном доме, но признается, что вынужденная изоляция дается ей очень тяжело. «Как надоели дистанции…» – именно так подписала она свое новое фото на своей странице в социальной сети Instagram. Однако поклонников Чистяковой-Ионовой больше поразил не печальный тон сообщения, а то, как она изменилась за это время. На снимке она предстала перед камерой с макияжем стиле нюд и новой прической. Такой образ Глюкозе, определенно, очень идет: розоватые тени с металлическим финишем и естественного оттенка помада очень освежили ее лицо, и она стала выглядеть еще более юной, чем раньше. Сложно поверить, что она – мама двух девочек.

Поклонники пришли в восторг от изменений, произошедших с их любимицей. В комментариях они неоднократно отметили, что певица стала похожа на белокурую Анджелину Джоли. «Просто одно лицо с Анджелиной», «Ой, как на Анджелину Джоли похожа на этом фото» – написали они. Другая пользовательница не согласилась с ними: «А мне кажется, больше на Шарлиз Терон». Однако все сошлись на том, что Глюкозе очень к лицу такие перемены: «Красотка!», «Карантин пошел на пользу, выглядишь отлично», «Какая хорошенькая!», «Очень хорошо вам с челкой», «Вы все так же сказочно прекрасны».

Фото: Instagram

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