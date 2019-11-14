«Вот от кого мне досталась молодость»: Катерина Шпица показала свою маму-красавицу
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Фото: Instagram
34-летняя Катерина Шпица опубликовала в Instagram фотографию со своей мамой. Актриса рассказала, что вдвоем они провели замечательный и продуктивный день.
«Мы с мамой сегодня провели фантастический культурный девичник! «Полёт над Россией» в медиа-центре! Восторг! Это надо испытать!!! А ещё на этом фото видно, от кого мне досталась эта легкая молодость! Мамуля, тебе 63, и ты прекрасна!», — написала Катерина Шпица.
Поклонники не раз отмечали, что Катерина выглядит намного моложе своего возраста. Теперь, зная, как выглядит мама актрисы, они не удивляются.
«Как вы похожи, такие красавицы», «Обе нежные красавицы», «Катя, в глазах не нашла, но в улыбках, уголках губ - Вы - мамина дочка», «Кэт, ты прекрасна, как и твоя мама», — похвалили поклонники актрисы.
Мама Катерины обмолвилась, что обязательно придет в «Зарядье» еще раз с внуком Германом и женихом дочери Русланом. Недавно Катерина Шпица рассказала, что счастлива в отношениях с избранником, предложение ей он сделал давно, но в загс пара не торопится: «Быть невестой — это здорово», — говорила актриса.
Фото и видео: Instagram
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