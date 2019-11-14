«Вот от кого мне досталась молодость»: Катерина Шпица показала свою маму-красавицу

Поклонники не раз отмечали, что Катерина выглядит намного моложе своего возраста. Теперь, зная, как выглядит мама актрисы, они не удивляются.

«Как вы похожи, такие красавицы», «Обе нежные красавицы», «Катя, в глазах не нашла, но в улыбках, уголках губ - Вы - мамина дочка», «Кэт, ты прекрасна, как и твоя мама», — похвалили поклонники актрисы.

Мама Катерины обмолвилась, что обязательно придет в «Зарядье» еще раз с внуком Германом и женихом дочери Русланом. Недавно Катерина Шпица рассказала, что счастлива в отношениях с избранником, предложение ей он сделал давно, но в загс пара не торопится: «Быть невестой — это здорово», — говорила актриса.