Катерина Шпица показала идеальную фигуру на отдыхе в Турции

«Фитнес между делом. В отеле есть отличный зал, но Герман не захотел вылезать из нашего бассейна перед обедом, а я не захотела терять время. Что могу сказать! С бутылками вместо гантелей ( надо, кстати, литровые найти!)и в удобном для этих целей купальнике - вполне. Ковер на полу - вместо коврика, пуфы удобно использовать для болгарских приседаний( только верхушку снять), в пространстве между кроватями классно фиксировать плечи на «скалолазе», чтоб не болтало:) Ну и эспандеры в помощь!», - написала Катерина в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).