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Катерина Шпица показала идеальную фигуру на отдыхе в Турции

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Катерина Шпица с цветами

Фото: Instagram
Актриса рассказала, как делает зарядку в номере отеля.

Катерина Шпица улетела на отдых в Турцию с сыном Германом. Но даже в условиях полного расслабления актриса следит за фигурой. Она рассказала, как поддерживает форму, когда сын не желает вылезать из бассейна и отпускать маму в спортзал.

Катерина Шпица в отеле занимается спортом

Фото: Instagram

«Фитнес между делом. В отеле есть отличный зал, но Герман не захотел вылезать из нашего бассейна перед обедом, а я не захотела терять время. Что могу сказать! С бутылками вместо гантелей ( надо, кстати, литровые найти!)и в удобном для этих целей купальнике - вполне. Ковер на полу - вместо коврика, пуфы удобно использовать для болгарских приседаний( только верхушку снять), в пространстве между кроватями классно фиксировать плечи на «скалолазе», чтоб не болтало:) Ну и эспандеры в помощь!», - написала Катерина в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Очаровательная Красотка»,

«Ой! Вы такая хорошенькая!»,

«Екатерина вы прекрасны!!! Красавица и очень великолепная девушка, актриса и человек!!!», «Отлично выглядите», - похвалили подписчики.

Однако некоторые фолловеры отметили, что Шпица выглядит «мощной, как мужик» и такие плавки ей не идут.

А вам нравится фигура Катерины?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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