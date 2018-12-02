Екатерина Шпица с сыном, Диана Арбенина с детьми и другие звезды на премьере фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

По сценарию, получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем. В прокат фильм «Щелкунчик и четыре королевства» выходит 8 декабря.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru