Роскошная Шпица, элегантная Шумакова, новое SEREBRO и другие звезды посетили презентацию новой коллекции Swarovski

В минувший четверг, 14 марта, состоялась презентация новой коллекции Swarovski #Followthelight2019. Катерина Шпица, Мария Шумакова, девушки из нового состава группы SEREBRO, Юлия Барановская, Тимур Родригез, Липа Тетерич, Ольга Серябкина и другие звезды собрались в особняке Гончаровых-Филипповых, чтобы первыми увидеть новые украшения, насладиться бессмертным произведением А. С. Пушкина «Пиковая дама» в современном иммерсивном формате, прогулявшись по дому в сопровождении артистов.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба / Марина Крылова