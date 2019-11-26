«Тяжелая» юбка, жакет-кейп и кожаные перчатки: Дарью Мороз в необычном образе сравнили с Шэрон Стоун

Поклонники 36-летней Мороз привыкли, что она представала перед ними — в кино, в социальных сетях и на сцене — в разных образах, но в этот раз она поразила воображение своих фанатов. «Невозможная», «Красотка», «Наша Шэрон Стоун», «Супер! Сережки играют! Роскошны!», «Дарья, огонь, роковая!», — усыпали звезду «Содержанок» комплиментами.

Напомним, что буквально на днях Дарья Мороз взбудоражила подписчиков кадрами из нежной фотосессии, на которой актриса позировала в утонченных украшениях и полупрозрачном боди.