«Тяжелая» юбка, жакет-кейп и кожаные перчатки: Дарью Мороз в необычном образе сравнили с Шэрон Стоун
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дарья Мороз побывала на мероприятии компании-производителя техники. Для выхода в свет актриса выбрала элегантный наряд: «тяжелую» юбку, жакет-кейп и длинные кожаные перчатки. С цветом глаз Дарьи гармонировали крупные украшения. Наряд актрисы одновременно подчеркнул и ее загадочность, и утонченность.
Поклонники 36-летней Мороз привыкли, что она представала перед ними — в кино, в социальных сетях и на сцене — в разных образах, но в этот раз она поразила воображение своих фанатов. «Невозможная», «Красотка», «Наша Шэрон Стоун», «Супер! Сережки играют! Роскошны!», «Дарья, огонь, роковая!», — усыпали звезду «Содержанок» комплиментами.
Напомним, что буквально на днях Дарья Мороз взбудоражила подписчиков кадрами из нежной фотосессии, на которой актриса позировала в утонченных украшениях и полупрозрачном боди.
Фото и видео: Instagram
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