Воссоединение скандальной семьи: Алана Мамаева простила мужа после очередной измены
Фото: @alana_mamaeva/ Instagram
«Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает, — написала Мамаева в сториз. — У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов"». После этого Алана попала в больницу с токсикологическим отравлением из-за передозировки седативными средствами. Кроме того, соперница супруги футболиста собиралась писать на модель заявление в полицию. Девушка пожаловалась, что инстазвезда занимается самой настоящей травлей.
Казалось, что после этой измены семья уже не воссоединится. Но, сегодня в Instagram Мамаева опубликовала видео на котором находится рядом с мужем. В Директ ей сразу же написали поклонники, которые поинтересовались, что происходит между скандальной парой. «Где Паша? Общаетесь?» — спросили фанаты.
«Паша рядом. Общаться мы будем всегда. У нас дети» — ответила знаменитая брюнетка.
Фото: @alana_mamaeva/ Instagram
Напомним, что супруги женаты с 2013 года, у них есть общая дочь. Отношения супругов, однако, складываются не лучшим образом. Алана ранее уже заявляла о том, что супруг изменил ей. Рушить семью в тот раз она не стала и простила своего мужа.
Фото: @alana_mamaeva/ Instagram
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