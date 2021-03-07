Воссоединение скандальной семьи: Алана Мамаева простила мужа после очередной измены

Казалось, что после этой измены семья уже не воссоединится. Но, сегодня в Instagram Мамаева опубликовала видео на котором находится рядом с мужем. В Директ ей сразу же написали поклонники, которые поинтересовались, что происходит между скандальной парой. «Где Паша? Общаетесь?» — спросили фанаты.

«Паша рядом. Общаться мы будем всегда. У нас дети» — ответила знаменитая брюнетка.