Алана Мамаева обвинила своего мужа в измене: «Думал, в Испании никто не узнает»

Супруги женаты с 2013 года, у них есть общая дочь. Отношения супругов, однако, складываются не лучшим образом. Алана ранее уже заявляла о том, что супруг изменил ей. Рушить семью в тот раз она не стала, и простила своего мужа.

Судя по тому, что об измене мужа она рассказала на всю страну, на этот раз футболисту едва ли удастся легко отделаться.

Ранее Павла Мамаева и Александра Кокорина осудили за драку, в результате чего им пришлось отсидеть несколько месяцев в колонии, откуда они вышли по УДО.