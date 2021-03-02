Алана Мамаева обвинила своего мужа в измене: «Думал, в Испании никто не узнает»
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva/
Супруга футболиста Павла Мамаева, российская модель Алана Мамаева обвинила своего мужа в измене.
В сториз в своем Instagram она опубликовала фотографию своей соперницы – неизвестной девушки испанского происхождения.
«Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает, — написала Мамаева в сториз. — У меня все. Спасибо за сборы, ФК «Ростов».
Супруги женаты с 2013 года, у них есть общая дочь. Отношения супругов, однако, складываются не лучшим образом. Алана ранее уже заявляла о том, что супруг изменил ей. Рушить семью в тот раз она не стала, и простила своего мужа.
Судя по тому, что об измене мужа она рассказала на всю страну, на этот раз футболисту едва ли удастся легко отделаться.
Ранее Павла Мамаева и Александра Кокорина осудили за драку, в результате чего им пришлось отсидеть несколько месяцев в колонии, откуда они вышли по УДО.
Фото: Instagram Аланы Мамаевой
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