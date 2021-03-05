Модель Саша Кабаева развелась с бывшем мужем Аланы Мамаевой

«Нас развели! Я больше не хочу поднимать эту тему никогда. Да, это очень печально, что так получилось. Я за полноценную семью. У меня пример моих родителей, где они всю жизнь вдвоем и в горе, и в радости. Я подумала, что мне нужно так же», - уточнила она в Сети. Она добавила, что ни о чем не жалеет, так как от этого союза родился сын.

Напомним, владелец бойцовских клубов Александр Липовой в тюрьме отбывал наказание по статье о мошенничестве. Чемпион мира занял знакомому 4,5 миллиона рублей. Он хотел «сдать» его в полицию, но предложил бывшему компаньону помочь добиться условного срока в обмен на 14,5 миллиона рублей. Александра задержали при получении денег.