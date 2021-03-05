Модель Саша Кабаева развелась с бывшем мужем Аланы Мамаевой
Фото: instagram.com/sashakabaeva_official
Брак был расторгнут в судебном порядке. Как уточнила девушка, ее радует свободный статус, она намерена сосредоточиться на работе и воспитании полуторагодовалого сына Демида. В социальной сети модель опубликовала эмоциональное видео, в котором показала счастливые и грустные моменты личной жизни. При этом она призналась, что давно хотела развестись с избранником, который вышел из тюрьмы в феврале 2020 года.
Фото: instagram.com/aleksandrlipovoy
«Нас развели! Я больше не хочу поднимать эту тему никогда. Да, это очень печально, что так получилось. Я за полноценную семью. У меня пример моих родителей, где они всю жизнь вдвоем и в горе, и в радости. Я подумала, что мне нужно так же», - уточнила она в Сети. Она добавила, что ни о чем не жалеет, так как от этого союза родился сын.
Напомним, владелец бойцовских клубов Александр Липовой в тюрьме отбывал наказание по статье о мошенничестве. Чемпион мира занял знакомому 4,5 миллиона рублей. Он хотел «сдать» его в полицию, но предложил бывшему компаньону помочь добиться условного срока в обмен на 14,5 миллиона рублей. Александра задержали при получении денег.
Фото: Instagram/@aleksandrlipovoy, Instagram/@sashakabaeva_official
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