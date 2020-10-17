Татьяна Навка нежно поздравила мужа с 53-летием: «Ты моя любовь»
Фото: @tatiana_navka / Instagram
17 октября свой день рождения отмечает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Первыми в Сети его поспешила поздравить любимая жена Татьяна Навка и дочь Елизавета. Фигуристка опубликовала несколько архивных снимков с возлюбленным за несколько лет их брака. На черно-белых фотографиях Татьяна в вечерних нарядах позирует в объятиях мужа, который ласково смотрит на нее. Кроме того на своей странице в Instagram Татьяна разместила в Stories снимок с празднования дня рождения Дмитрия.
Старшие дети пресс-секретаря Лиза и Мика устроили сюрприз для отца и украсили помещение в черно-золотых цветах с невероятным количеством воздушных шаров. Один из них был в форме усов, на котором написала: «Папочка, мы тебя любим».
Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг и за то, что у нас есть наша Надежда. С днем рождения, мой любимый!!
— написала Татьяна Навка.
Фолловеры восхитились нежностью, с которой поздравила супруга Татьяны и написали: «Счастья вам, Татьяна!!», «С Днем Рождения! Желаем бодрости духа и тела! Конечно ЗДОРОВЬЯ и ТЕРПЕНИЯ! Счастья Вам и Вашему семейству!», «Красивые», «Вы так похожи ! Сколько прошло времени , чтоб вы нашли друг друга ! Счастья ! С днем рождения», «Поздравляем Дмитрия с Днем Рождения желаем доброго здоровья благополучия всем всегда с уважением старые друзья !!!», «Какие вы похожие! Счастья вам!», «Любви и Уважения».
Фото: @tatiana_navka / Instagram
Напомним, у Татьяны Навки есть еще и старшая дочь Александра, которую она родила от фигуриста и тренера Александра Жулина. Они поженились в 2000 году, через 6 лет после начала их романа. Развод состоялся в 2010-м. С 1 августа 2015 года Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. В браке у возлюбленных родилась дочь Надежда.
К слову, недавно мы писали, как 6-летняя дочь Татьяны Навки завоевала бронзу на льду: «Мамино продолжение!». 45-летняя супруга Дмитрия Пескова опубликовала в Сети фотографии юной фигуристкой.
Фото: @tatiana_navka / Instagram
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