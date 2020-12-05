«Волшебная»: Валерия с ярким макияжем произвела фурор в Сети

На селфи Валерия позирует в хорошем настроении, артистка очаровательно улыбается в камеру. Она запечатлена в домашней одежде, но на лице еще присутствует сценический грим.

Макияж певицы выполнен в фиолетовых и розовых оттенках. Стилисты девушки подчеркнули яркость ее светлых глаз, добавив в виде акцента черные стрелки, губы ведущей выделили нюдовым бледно-розовым блеском с глянцевым и блестящим эффектом. Прическа артистки тоже прекрасно вписалась в образ. Волосы теледивы выпрямили и красиво уложили.

Фанаты оценили необычный образ знаменитости и похвалили ее за креативность, ведь обычно Валерия не использует такие яркие оттенки в макияже, а предпочитает естественные и натуральные цвета. В комментариях под постом можно увидеть множество комплиментов.

«Вы такая волшебная! Просто солнышко», «Вам очень идут такие цвета», «Очень оригинально!», «Вы очень хорошо выглядите!Счастья вам!», «Какие классные тени! А Валерия шикарная!», «Красавица, берегите себя», «Любимая и самая лучшая певица», «Обожаю вас, вы умничка», – написали восторженные подписчики звезде.